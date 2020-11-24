Türkçe Öğretmenliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Türkçe öğretmenliği bölümü Türkler için oldukça değerli bir öğretmenlik olmaktadır. Çünkü Türkçe dilini en güzel ve en bilgili şekilde anlatmak için en İyi eğitimleri öğrencilere sunmak gereklidir.

Türkçe Öğretmenliği Bölümü Nedir?

Günümüzde Türkçe öğretmenliği bölümü çok değerli bir lisans programıdır. Türkçe Öğretmenliği bölümünün en temel amacı Türkçe dili eğitim kurumlarında öğrencilere de en iyi ve en düzgün şekilde öğretip öğrencilerin Türkçe dersleri hakkında bilgili olmasını da sağlamaktır. Türkçe Öğretmenliği bölümünden mezun olanların eğitim sektörüne ve de öğrencilerine katkı ile birlikte fayda sağlaması beklenmektedir. Ayrıca Türkçe Öğretmenliği bölümlerini tercih etmeyi düşünen öğrenciler genel olarak öğrenmeyi ve ya öğretmeyi seven, Türkçe derslerine ve diline karşı ile ilgili ve de öğretme isteği olan, sabırlı, disiplinli, öğrenciler ile iletişim kurabilecek olan, soğukkanlı ve de sorumluluk sahibi olması aranmakta olan başlıca özellikler arasında yer almaktadır.

Türkçe Öğretmenliği Bölümü Eğitimi Nasıldır?

Türkçe öğretmenliği bölümü genel olarak 4 yıllık bir eğitimi olan bölümdür. Öğrencilerin mezun olabilmeleri amacı ile yaklaşık olarak 240 AKTS haklarını doldurmaları gerekmektedir. Ayrıca üniversitelerinin mezuniyet koşullarını da yerine getirmeleri gerekmektedir.

Türkçe Öğretmenliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Türkçe öğretmenliği bölümlerindeki öğrenciler toplamda 8 dönemlik eğitim hayatları boyunca Türkçe dili ve de edebiyatında öğretmenlik mesleği hakkında da bilgi sahibi olabilecekleri pek çok dersler ile karşı karşıya geleceklerdir. Ayrıca Türkçe Öğretmenliği bölümünü genel olarak tercih listesinde bulunduran öğrenciler için;

Eğitim Felsefi,

Türk Dili Bilgisi,

Edebiyat Bilgi ve de Kuramları,

Türk Dili,

Eğitim Sosyolojisi,

Öğretim İlke ve de Yöntemleri,

Eski Türk Edebiyatı,

Sınıf Yönetimi,

Bilimsel Araştırma Yöntemleri,

Türk Eğitim Sistemi ve de Okul Yönetimi dersleri en başlarda olmak üzere pek çok dersten toplamda 4 yıl boyunca da sorumlu olacaklardır. Ayrıca yukarıdaki bu dersleri başarılı bir şekilde bitiren kişiler bitirdikleri zaman “Türkçe Öğretmenliği Bölümü Lisans Diplomasını’’ kişiler elde edeceklerdir. Buna ek olarak bu diplomasını eline alıp mezun olan kişilere Türkçe Öğretmeni unvanı da verilmektedir.

Türkçe Öğretmenliği Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Ülkemizde Türkçe öğretmenliği bölümü mezunu olan kişiler Türkçe Öğretmenliği unvanını alırlar. Bu kişilerin meslek hayatları içinde ana görevleri genel olarak çalıştıkları eğitim kurumlarındaki öğrencilere Türkçe derslerini en iyi şekilde öğretebilmektir. Türkçe öğretmenliği bölümü ülkemizde çok fazla talep görmekte olan bir meslek dalıdır.

Türkçe Öğretmenliği Hangi Üniversitelerde Bulunur?

Günümüzde türkçe öğretmenliği pek çok üniversite de yer almaktadır. Bunlardan bazıları;

Abant İzzet Baysal üniversitesi,

Adıyaman üniversitesi,

Afyon Kocatepe üniversitesi,

Akdeniz üniversitesi,

Aksaray üniversitesi,

Atatürk üniversitesi,

Balıkesir üniversitesi,

Bayburt üniversitesi,

Çanakkale Onsekiz Mart üniversitesi,

Celal bayar üniversitesi,

Dicle üniversitesi,

Dokuz Eylül üniversitesi,

Dumlupınar üniversitesi,

Ege üniversitesi,

Fırat üniversitesi,

Gazi üniversitesi,

Gaziosmanpaşa üniversitesi,

Hacettepe üniversitesi,

İstanbul üniversitesi,

Karadeniz Teknik Üniversitesi,

Kastamonu üniversitesi,

Kilis yedi aralık üniversitesi,

Kocaeli üniversitesi,

Kırıkkale üniversitesi,

Marmara üniversitesi,

Mehmet Akif Ersoy üniversitesi,

Muğla Sıtkı Koçman üniversitesi şeklindedir. Pek çok sayıda kişi tarafından talep görmekte olan bir bölümdür.

Türkçe Öğretmenliği Bölümünde Hangi Nitelikler Gereklidir?

Türkçe öğretmenliği bölümünde okumak genel olarak kişilerin eğitim, dil sevgisi ve dil duyarlığı taşımak ile birlikte araştırmayı, okumayı ve de oluşturmayı sevmek her daim önemli nitelikler arasında yer alır.

Türkçe Öğretmenliği Bölümü Mezunlarının İş Olanakları Nelerdir?

Türkçe öğretmenliği mezunları kişilerin çalışmayı seçtiği genel başlıca yerler kamu ya da özel eğitim kurumlarıdır. Ayrıca üniversite eğitim hayatlarını tamamlayan bu kişiler kamuda iş sahibi olabilmeleri amacı ile gerekli sınavlarda da başarı göstermeleri gerekmektedir. Günümüzde Türkçe öğretmenliği bölümü çok önemli olan bir bölümdür ve bu bölümden mezun olan kişiler pek çok iş alanında çalışma imkanı bulabilirler.

Genel olarak devlet okullarda çalışmakta olan Türkçe öğretmenleri bunun yanı sıra özel okullarda, bazı etüt merkezlerinde ya da Türk dili eğitimi veren diğer kurum ve kuruluşlarda çalışma imkanı bulabilirler.