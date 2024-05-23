Türk milli eğitim sisteminin kitabı yazıldı

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Türk millî eğitim sisteminin genel çerçevesini anlatan belge niteliğindeki kitap, Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığının teşkilat yapısı başta olmak üzere sistemi kapsamlı olarak ele alıyor. Bu doğrultuda Türk millî eğitim sisteminin genel amaçları ve temel ilkeleri ilk bölümde inceleniyor. Ardından eğitimin genel yapısı; örgün ve yaygın eğitim olmak üzere iki bölümde aktarılıyor. Bu kapsamda örgün eğitimde okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim kademeleri okul türleri de anlatılıyor. Bölümün devamında özel eğitim, özel öğretim ve son olarak da yükseköğretim hakkında bilgiler yer alıyor. Ayrıca yaygın eğitim hakkında bilgiler de veriliyor. Kitabın diğer bölümlerinde ise öğretim programları ve ders kitapları, 2022-2023 eğitim öğretim yılı için millî eğitim istatistikleri ve eğitim bütçesi hakkında bilgiler yer alıyor.

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