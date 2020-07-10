Türk bilim insanı Prof. Dr. Meryem Tuncel, Amerika’da aldığı ödülle tarihe geçti

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde dünyaya gelen Prof. Dr. Meryem Tuncel, ilk, orta ve lise eğitimini burada tamamladı. Çocukluk hayali olan doktorluğa Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanarak adım atan Tuncel, okulunu yıldız öğrenci olarak bitirdi. Yeterli olmayan İngilizcesi ve oturma izni olmamasına rağmen cesaret göstererek ABD’ye giden Tuncel, dahiliye ve böbrek hastalıkları dallarında ihtisas yaptı. Ardından da ABD’nin üstün başarılı insanlara sağladığı özel bir vize ile çalışma ve oturma iznini aldı. Tuncel, öğretim üyesi olarak görev yaptığı üniversitede kısa sürede çok sevilen ve takdir edilen biri haline geldi.

ÇALIŞTIĞI ÜNİVERİSTEYE 1 MİLYON DOLAR BAĞIŞ

Türk gelenek ve göreneklerinden yaşamı boyunca taviz vermediğini belirten Meryem Tuncel, Amerika Birleşik Devletleri’nin tıp alanındaki prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen ve ‘Dalında Mükemmelliği Yakalamış’ tıp fakültesi profesörlerini onurlandırılmak amacıyla verilen ‘Endowed Chair Ödülü’nün sahibi oldu. Tuncel, bu ödül sayesinde görev yaptığı üniversiteye 1 milyon Dolar bağışlanmasını sağladı. Türk bilim insanı olarak bu ödülü aldığı için mutlu olduğunu belirten Tuncel, “Tabi bu benim onuruma yapılan bir bağış oldu. Beni de çok memnun etti. Akademik çalışmalara faydası olacağı için sevinçliyim” diye konuştu.

‘TÜRKİYE, PANDEMİ SÜRECİNDE ÖRNEK OLDU’

Bir tıp profesörü olarak Türkiye’deki pandemi sürecini değerlendiren Tuncel, “Sağlık Bakanlığı son derece başarılı uygulamaları hayata geçirdi, çok erken tedbirler aldı. Oysa Teksas’ta zaman zaman maske bulmakta bile zorlandık. Türkiye açtığı pandemi hastaneleriyle pandemi krizini bir nevi fırsata dönüştürdü, bundan sonraki süreçte Türkiye sağlık turizminde çok daha iyi noktalara gelebilecek. Atatürk’ün dediği gibi Türk insanı zekidir. Bu nedenle Türkiye çok değerli beyinlerini artık yurtdışına kaçırmamalı, onları birtakım teşviklerle ülkemizde tutmalı. Bu konuda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın birtakım çalışmalarının olduğunu biliyor ve bunu memnuniyetle karşılıyorum. Beyin göçü önlendiğinde Türkiye’nin yarınlarının dünden ve bugünden çok daha iyi olacağına inanıyorum” dedi.

TEK ZORLUK VATAN ÖZLEMİ

Yakın zamanda Türkiye’ye temelli dönüş yapmak istediğini ve çalışmalarına burada devam edeceğini söyleyen Meryem Tuncel, verdiği zorlu mücadelede kendisini zorlayan tek konunun aile ve vatan hasreti olduğunu söyledi. Adana’yı ve Kadirli’yi çok özlediğini belirten Tuncel, şöyle konuştu:

“Aile ve vatan hasreti belli bir yaştan sonra insanın kendisini sorgulamasına neden oluyor. Bir söz vardır bülbülü altın kafese koymuşlar, ah vatanım demiş. Ben ABD’de tüm hayallerimi gerçekleştirdim. Hayatımın önemli bir bölümünü geçirdiğim Teksas’ta çok mutlu, huzurlu ve güvende oldum ama hep vatan özlemi yaşadım. Bu nedenle birkaç yıl içinde Türkiye’ye dönmek ve ömrümün sonuna kadar da memleketime hizmet etmek istiyorum.”