Tür nedir? Biyoloji, Türkçe, coğrafya ve mantık biliminde tür tanımı

Biyolojide en temel kavramlardan; felsefede kendi içinde ayrı bir birim olan, üzerlerinde cins kavramlarının taşındığı mantıksal kavramlardan; Türkçede sıfat ve yazı çeşitlerinden ve coğrafyada değişik bölümlemelerden oluşan kavramlar tür olarak nitelendirilmektedir.

Tür Nedir?

Türün cins ve çeşit olarak tanımı yapılabilirken, ortak özellikler içeren nesneleri ve bölümleri olarak da tanımını yapmak mümkündür. Bir taraftan da felsefenin mantık bölümünün mantıksal kavramlarını da ifade etmektedir. Ayrıca coğrafyanın bölümlemeleri ile Türkçe'nin yazı şekillerinde de tür kavramı bulunmaktadır.

Biyoloji Biliminde Tür Tanımı

Biyolojide keşif ve çalışmaların artması sonucunda tür konusunda giderek gelişmeler yaşanmaktadır. Bu sebeple biyolojide sadece bir türün yapılamamaktadır. Yani tüm biyolojiyi kapsayan çok genel bir tür tanımının yapılması mümkün gözükmemektedir. Bu sebeple bilim adamları yaptığı amaçlara göre tür tanımlaması yapmışlardır.

- Morfolojik tür tanımı; türü tanımlarken morfolojik kriterleri göz önünde bulundurmaktadır. En yaygın olan tür çeşididir. Organizmalar ne kadar tür bakımından aynı görünse de, farklı türlere sahip olabilmektedir. Bunun am tersi de doğru kabul edilir. Yani organizma ne kadar farklı görünse de aynı türden olabilmektedir.

- Paleobotanik tür tanımı; bu alanda eski devirlerden kalma fosiller üzerinde çalışılır. Özellikle bitkilerin yaprak, gövde, tohum, meyve, polen gibi unsurların fosilleri incelenir.

- Genetik tür tanımı; kalıtsal durumlarda temele indirgeme yapılmaktadır. Bu tür ifade edilirken gen alış verişleri ile eşeyli üremeler esas alınmaktadır.

- Evrimsel tür tanımı, biyolojinin diğer tür tanımlamalarına girmeyen ve sadece evrimcileri ilgilendiren tanımlamalardır. Evrimsel olarak gelişen, evrimleşen türler çalışma alanlarıdır.

Türkçe de Tür Tanımı

Türkçede tür, bir çeşit sıfat yerine kullanılırken aynı zamanda yazı türleri olarak da kullanılmaktadır.

Felsefede Tür Tanımı

Felsefenin mantık biliminde tür kavramları geçmektedir. Aynı birimlerin üzerindeki cins kavramlarını içeren mantıksal kavramlar mantık biliminin türleridir.

Coğrafyada Tür Tanımı

Farklı coğrafyaların içerdiği özellikler ile bulunduğu konumlar bir takım unsurları etkileyerek tür kavramının oluşmasını tetiklemektedir.