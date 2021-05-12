Tunceli'nin alan kodu kaçtır? Tunceli telefon kodu hakkında bilgi

Tunceli Türkiye'nin Doğu Anadolu bölgesinde yer alan bir şehrimizdir. Tunceli ilimizin plaka kodu 62, posta kodu ise 62000'dir.

Tunceli'nin Alan Kodu Kaçtır?

Tunceli ilimizin alan kodu 428'dir. Bu alan kodu gelen aramalarda (0428) olarak görünür. Eğer telefonunuza gelen bir aramada, arayan numaranın başında 0428 görüyorsak, o zaman bu aramanın Tunceli ili sınırları içerisinde bir sabit telefondan geldiğini anlarız. Aynı zamanda Tunceli'nin ilçelerine göre de alan kodundan sonra gelecek üç rakam değişir. Yani 0428'den sonra gelen üç rakama bakarak, aramanın Tunceli'nin hangi ilçesinden geldiğini anlayabiliriz. Tunceli'nin ilçelerine ait olan bu sayıları şu şekilde listeleyebiliriz:

l Tunceli Merkez - 212, 213, 242

l Malazgirt - 311, 312, 313, 314, 315

l Nazımiye - 411

l Pülümür - 441

l Ovacık - 511, 514

l Hozat - 561

l Çemişgezek - 611, 612, 615

l Pertek - 651, 661

Eğer telefonunuzu 0428 alan kodu ile bir numara arıyorsa, bu arama Tunceli'den geliyor demektir. Aynı zamanda yukarıda bulunan sayılara bakarak aramanın hangi ilçeden geldiğini de tespit edebilirsiniz.