Tropheus Türleri Ve Özellikleri Nelerdir? Hangi Tropheus Türleri Birlikte Yaşar?

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Akvaryumda balık beslemeyi düşünenler için önerilen Tropheus, hem görünümleri hem de sahip oldukları özellikler ile merak uyandırmaktadır. Tropheus beslemek isteyenler bu özel balık türleri hakkında detaylı bilgi sahibi olduktan sonra ortalama ömürleri 14 ila 20 yıl arasında değişen sevimli dostlarını rahatlıkla besleyebilirler.

Tropheus Türleri ve Özellikleri Nelerdir?

Uzun ömürlü ilgi çekici Tropheus balık cinsi türleri ve özellikleri araştırılan konular arasındadır. Tropheus çeşitleri içerisinde en ideal olanı Duboisi Masva olarak öne çıkıyor. Tropheus balıklar, Afrika’da yer alan ve üç gölün ortasından beslenen balık türleridir. Sığ ve kayalık alanlarda yaşamlarını sürdürürler. Kayalık sahaları seven bu balık türleri, kayalıklarda oluşan çeşitli yosunlarla beslenmektedir. Tropheus balık türleri aynı zamanda Güneş ışığını da oldukça seven balıklardır. Buna bağlı olarak ışığın yoğun olduğu alanları seçerler. Bol oksijen de onlar açısında son derece önemlidir.

Tropheus, Afrika kökenli bir balık olarak Doğu Afrika'da bulunan Tanganyika Gölü'nde yaşamına devam eden endemik bir balıktır. Familya olarak Tropheini familyasına aittir. Tropheus balık cinsinin başlıca türleri; Brichardi, Moori, Duboisi, Annectens, Sp.Red ve Sp.Black'tir. En bilinen türleri bu 6 türdür. Tropheus balıklarının vücutları birçok Cichlid'den farklı olarak kuyruktan başa doğru genişler. Tropheus türleri sert su yani pH seviyesinin 8.5-9.4 arasında olduğu su balıklarıdır. Akvaristler, bu değerlere ulaşmak için bufferlar kullanırlar.

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Tropheuslar, göllerin derin olmayan kayalık bölümlerinde koloni halinde yaşamaktadır. Kolonide ise yalnızca bir erkek mevcuttur. Dişi sayısı bakımından ise herhangi bir sınır mevcut değildir. Tropheus balıkları otçul olup kayaların üzerinde bulunan yosunlarla belirtildiği üzere çoğunlukla beslenmekle beraber tek besin kaynakları bu yosun türleri değildir. Bir diğer önemli besin kaynakları küçük su canlılarıdır. Eril Tropheus türü balıklar ortalama olarak 15 cm büyüklüğüne erişebilmektedir. Dişileri ise aynı büyüklüğe zaman zaman erişebilmektedir.

Tropheus balıklarına dair özellikleri, türleri, yaşadıkları yerler ve beslenme şekillerinin yanı sıra üreme özellikleri de merak edilerek araştırılmaktadır. Tropheus balık türlerinin kuluçka süreci ağızda gerçekleşmektedir. Bu süreç 28 - 30 günde tamamlanır. Bu balıklar, ortalama olarak 10 ila 30 arasında yumurta vermektedir. Ağızlarındaki yumurtalar içerisinde çatlamamış olan yumurtaları 5. ve 7. günler arasında elemektedirler. Eledikleri yumurtaları yutarak ya da tükürmek sureti ile yumurta süreçlerini sonlandırırlar.

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Hangi Tropheus Türleri Birlikte Yaşar?

Tropheus türü balıkları hangi balık türleri ile yaşadıkları merak edilmektedir. Özellikle akvaryumlarına Tropheus türü balıklar almayı düşünenler, onların akvaryumda önceden besledikleri balıklar ile uyumlu bir şekilde yaşayıp yaşayamayacakları hakkında bilgi sahibi olmak istemektedir. Balık tercihlerinde de bu doğrultuda hareket etmektedirler. Tropheus türündeki balıklar diğer Tropheus türleri ile beraber beslenebilmektedir. Bunun dışında Julidochromis, Eretmodus, Lamprologus, Spathodus, Petrochromis ve Tanganicodus cikletleri ile bir arada karma bir akvaryumda rahatlıkla beslenebilir.

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Tropheus balık cinslerinin tümünün sürü şeklinde dolanarak beslendikleri düşünüldüğünde bu balıkları akvaryumda beslemeyi düşünen insanların onları 10-20 adet alarak beslemeleri önerilmektedir. Aksi durumda bir akvaryum içinde yalnız beslenmelerinin yaşam sürelerini kısaltacağı belirtilir.