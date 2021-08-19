Tromboflebit nedir, neden olur? Tromboflebit hastalığı nasıl tedavi edilir?

Tromboflebit, bir kan pıhtısının (trombüs) neden olduğu bir bacak damarının iltihaplanmasıdır. Damar ya derinin yüzeyine yakın ya da derin bir damarda olabilir.

Tromboflebit Nedir?

Tromboflebit, vücuttaki bir damarda oluşan bir kan pıhtısıdır. Özellikle derin tromboflebit veya derin ven trombozu, pulmoner emboliye neden olabileceğinden hızlı bir şekilde tedavi edilmelidir. "Tromboflebit" kelimesi iki kökten gelir; pıhtı anlamına gelen trombüs ve damar iltihabı anlamına gelen flebit kelimeleridir.

Yüzeysel tromboflebit, bu nedenle, genellikle varisli damarlar veya iğne batması ile ilişkili olan yüzeysel damarların iltihaplanmasıdır. Bu durumun komplikasyon riski azdır ancak derin damarlarda kan pıhtılarına neden olan daha ciddi bir sorun olan derin tromboflebite yol açabileceğinden göz ardı edilmemelidir. Bir pıhtı daha sonra ayrılabilir ve dolaşım sisteminden geçebilir. Sonrasında vücudun başka bir bölümüne yerleşebilir. Pıhtı bir pulmoner arteri tıkarsa buna pulmoner emboli denir. Bu tıkanıklık kalp ve akciğerler için ciddi sonuçlar doğurur ve hatta ölüme neden olabilir.

Tromboflebit Belirtileri Nelerdir?

Vakaların çoğunda derin tromboflebit bacakların bir damarında ve özellikle baldırda görülür. Düz bir bacakla ayağınızı esnettiğinizde baldır ağrısı çekmesi bu hastalığın olası bir belirtisidir. Daha nadir olmakla birlikte, koldaki bir damarda da flebit oluşabilir. Tromboflebitin başka belirti ve semptomları olabilir. Bunlar;

Bacakta ağrı veya hassasiyet,

Bacakta şişlik,

Bacak derisinde kızarıklık veya renk değişikliği,

Dokunuşa sıcak olan cilt,

Öğretilen cilt,

Yüksek ateş görülen belirtiler arasındadır.

Bu semptomları fark ederseniz, pulmoner emboli riskini önlemek için hemen bir doktora danışmanız gerekmektedir. Derin tromboflebit, hastaların yaklaşık yarısında meydana gelen herhangi bir semptoma neden olmayabilir. Bu nedenle pulmoner emboli semptomlarını tanıyabilmeniz gerekir. Bunlar;

Nefes darlığı,

Hızlı kalp atışı,

Göğüs ağrısı,

Öksürük ve kanlı öksürük gibi belirtiler acil tıbbi bakım gerektirir.

Tromboflebite Ne Sebep Olur?

Damar yaralanması,

Uzun süre oturmak veya hareketsiz kalmak (örneğin, yaralıysanız veya hastanedeyseniz),

Kalıtsal bir kan pıhtılaşma bozukluğunuz varsa,

Doğum kontrolü (östrojen) veya hormon replasman tedavisi (HRT),

Varisli damarlar, kan damarlarını çok fazla gererek kanın pıhtılaşmasına ve kanın birikmesine sebebiyet vererek tromboflebite neden olabilir.

Tromboflebit Hastalığı Nasıl Tedavi Edilir?

Tromboflebit teşhisi için doktorunuz tıbbi geçmişinizi kontrol ederek ve sizi muayene ederek başlayacaktır. Fizik muayene genellikle sonuç vermez ve doktorunuz muhtemelen gerçekten bir kan pıhtısına sahip olduğunuzu doğrulamak için başka testler (kan testleri, ultrason) isteyecektir. Tedavinin temel amacı kan pıhtısını gidermek ve pulmoner emboliyi önlemektir. Gerekirse, kronik venöz yetmezlik için de tedavi edilebilirsiniz. Çünkü bu durum bazen bir pıhtıya yol açabilir ve derin tromboflebitin daha uzun vadeli bir komplikasyonu haline gelebilir. Venöz yetmezliğin bir belirtisi, yüzeysel bacak damarlarının şişmesi ve genişlemesidir.

Tedavinize başladığınızda, size warfarin adı verilen başka bir antikoagülan da reçete edilebilir. Bu ilaç ağızdan alınır ve dozunuzun ayarlanabilmesi için bir dizi kan testi yaptırmanız gerekir. Warfarin tedavisi yakından izlenmelidir. Varfarin alırken doktorunuzun ve eczacınızın tavsiyelerine uymanız önemlidir. Dozunuz çok düşükse, kanınız daha kalın olur ve yeni bir pıhtı alma riskiniz vardır. Dozunuz çok yüksekse, kanınız çok ince olacak ve kanama riskiniz daha yüksek olacaktır. Bu nedenle varfarin dozunuzun buna göre ayarlanabilmesi için randevularınıza gitmeli ve istenen kan testlerinizi yaptırmalısınız.

Diğer oral antikoagülanlar artık piyasada mevcuttur ve varfarin yerine reçete edilebilir. Avantajları, düzenli kan testleri gerektirmemeleri ve tedavinin başlangıcından itibaren etkili olmalarıdır. İlaçlarınız kişisel özelliklerinize ve tercihlerinize bağlı olacaktır. Doktorunuz hangi ilacı yazarsa yazsın, tedavi süreniz durumunuza ve tromboflebitinizin nedenine bağlı olarak değişecektir. İlacı birkaç aydan birkaç yıla kadar almanız gerekebilir. Antikoagülanlarla birlikte, kalbe kan akışını teşvik etmek ve başka bir pıhtıyı önlemek için genellikle kompresyon çorapları önerilir.