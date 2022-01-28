Travma nasıl yazılır? Travma kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

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Tıp ve psikoloji alanında kullanılan birçok kelime dilimize Yunanca ve Latinceden geçmiştir. Bu kelimelerden en çok kullanılanları ve doğru yazılışları şu şekildedir:

1- Patolojik 2- Defekt 3- Demans 4- Klinik 5- Şizoid 6- Triyaj 7- Absans 8- Afazi 9- Anemi 10- Anksiyete

Travma Nasıl Yazılır?

8. yüzyılda literatüre girmiş olan travma kelimesinin sözlük anlamı hasar ve yaradır. Kişinin ruh sağlığını olumsuz yönde etkileyen olaylar da travma olarak nitelendirilir.

Tıbbın çeşitli dallarında ve psikoloji biliminde sık sık kullanılan bu kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir:

TRAVMA

Travma Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Antik Yunan döneminden bu yana kullanılmakta olan travma kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı şu şekildedir:

TRAVMA - Doğru

TRAUMA - Yanlış

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Travma Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Çocukluğunda çok fazla travma yaşamış olmasına rağmen son derece iyimser birisin. (Doğru Kullanım)

2- Bu tür traumalar, kalıcı hasara yol açabilir. (Yanlış Kullanım)