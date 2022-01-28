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Travma nasıl yazılır? Travma kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

Travma nasıl yazılır Travma kelimesinin TDKya göre doğru yazılışı..

Alınan darbelerle birlikte vücudun çeşitli yerlerinde ortaya çıkan yaralara travma adı verilir. Dilimize Yunancadan geçmiş olan bu kelime, psikolojik ve zihinsel rahatsızlıklar için de kullanılır. Kelimenin sıfat hali ise ''travmatik'' şeklinde yazılır. Örneğin ''Travmatik bir çocukluk.'' Orijinal dilinde ''trauma'' şeklinde yazılan bu sözcük, fiziksel hasar ve ruhsal çöküntü anlamına gelir. Travma nasıl yazılır? Travma kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışını örnek cümleler ile birlikte derledik.

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Tıp ve psikoloji alanında kullanılan birçok kelime dilimize Yunanca ve Latinceden geçmiştir. Bu kelimelerden en çok kullanılanları ve doğru yazılışları şu şekildedir:

1- Patolojik 2- Defekt 3- Demans 4- Klinik 5- Şizoid 6- Triyaj 7- Absans 8- Afazi 9- Anemi 10- Anksiyete 

Travma Nasıl Yazılır?

8. yüzyılda literatüre girmiş olan travma kelimesinin sözlük anlamı hasar ve yaradır. Kişinin ruh sağlığını olumsuz yönde etkileyen olaylar da travma olarak nitelendirilir.

 Tıbbın çeşitli dallarında ve psikoloji biliminde sık sık kullanılan bu kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir:

 TRAVMA

 Travma Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

 Antik Yunan döneminden bu yana kullanılmakta olan travma kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı şu şekildedir:

 TRAVMA - Doğru

 TRAUMA - Yanlış

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 Travma Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 1- Çocukluğunda çok fazla travma yaşamış olmasına rağmen son derece iyimser birisin. (Doğru Kullanım)

 2- Bu tür traumalar, kalıcı hasara yol açabilir. (Yanlış Kullanım)

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