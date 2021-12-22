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Dalak organıyla ilgili sorun yaşayan bireyler doktora gittiğinde büyüme varsa mutlaka Traube terimiyle karşılaşmıştır. Duymuş oldukları ya da test sonuçlarında görmüş oldukları Traube alanı ve aralığı terimlerini anlayamamış olabilirler. Bu yüzden de doktorlar ilgili açıklamaları hastalara yaparlar.

Traube Alanı Ve Aralığı Nedir?

Burada aralığa geçmeden önce Traube alanının tam olarak neresi olduğunu kavramak gerekir. Bu alan öncelikle dalak muayenesinde dalağın büyüyüp büyümediğinin kontrol edildiği alandır. Tam olarak sol son üç kaburgayla orta koltuk çizgisi arasındaki alana Traube alanı denir.

Örneğin perküsyon muayenesini düşünelim. Burada Traube alanı açıksa timpan ses duyulmaktadır. Bu ses normal kabul edilir. Dalakta bir büyüme söz konusuysa Traube alanı kapalıdır. Böye bir durumda da matite sesi algılanır. Bu ses alındığında Traube alanı kapalı olduğu için dalak büyümesi var denir ve patolojik durumdan bahsedilir.

Traube alanında timpan ses duyulmasının nedeni ise midenin fundusunun bu alanda yer almasıdır. Yani timpan sesi içi boş organlardan alınmaktadır.

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Dalağın büyümesi durumunda ise Traube alanı dolar ve kapanır. Dolayısıyla da timpan sesi matite sesine dönüşür. Bu alanda dalak hissedilirse dalak büyümüş demektir. Hissedilen organın dalak olduğunu anlayabilmek için dalağın çentikli olduğunu bilmek gerekir. Çünkü hissedilen şey böbrek tümörü de olabilir. Çentikli olan ise dalak organıdır.

Traube aralığı demekte muayene sırasında Traube alanından gelen bu timpan ya da matite seslerinin aralığıdır.

Anatomik sınırlar incelendiğinde sağ karaciğer sol lop alt sınırıdır. Sol dalak ön sınırıdır. Üst sol akciğer alt kenarıdır. Alt ise kostal kenar olarak bilinmektedir.

Bu bilgiye göre Traube alanının yüzeysel işaretlenmesinde gösterilmesi 6. kaburga yani sol akciğer alt kenarı olmaktadır. Traube alanından mat sesinin gelmesinin bazı nedenleri olabilir. Dolu bir mide, perikardit, sol plevral effüzyon, mide tümörleri, fundus tümörleri, dekstrokardia, karaciğer sol lopta büyüme, sol böbrek büyümesi ve sol kolon fleksura tümörleri olabilmektedir.

Traube alanının diğer bir adı Traube aralığıdır. Bu terim ilk defa 1868 yılında bulunmuştur. Berlin üniversitesinde profesör olan Ludwig Traube tarafından tanımlanmıştır ve ismini de buradan almıştır. Traube alanında lateralde sol koltuk alt çizgisi ön tarafıdır.

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Traube alanı klinik olarak kullanıldığında ses vermektedir. Mide fundusunun göğüs cidarı üzerinde projeksiyonu bulunmaktadır. Bu yüzden bu alan perküte edildiğinde ses verir.

Bu işlem laterale doğru uygulanır. Bu alanda mat sesinin algılanması demek splenomegaliye işaret ettiğinin bir göstergesidir. Burada alan kapanmıştır ve dalak en az 2 kat büyümüştür.

Dalağın büyümesi ise farklı şekillerde olabilir. Örneğin dalak bazen sadece yukarıya doğru büyür. Bu durumda mat sesinin algılanması Traube üçgeninin perküte edilmesiyle olur. Dalağın büyüklüğüyle orantılı olarak bu ses gelir.

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Orta derece splenomegaliler de söz konusu olabilir. Bütün üçgenin kapalı olma durumu çok büyük dalak organlarında Traube üçgeninin sadece dış bölümü kapalıyken olur.

Traube aralığının perküsyonu splenomegali için kullanışlı tarama testidir. Perküsyon muayenesi elle parmakla vurarak dalağı hissetme olayıdır. Fiziksel değerlendirme bu şekilde yapılır. Konu anlatımında geçen tıp terimlerinin anlamını bilmek de konuyu anlama açısından önemlidir.

Örneğin vücut fonksiyonlarının elle hissedilerek muayene edilmesine palpasyon denmektedir. Gözle muayene edilmesine yani gözlenmesine ise inspeksiyon denmektedir. Stetoskop kullanarak muayene edilme olayına yani vücudun ilgili bölgesinin dinlenmesine de oskültasyon ile değerlendirme demektir.