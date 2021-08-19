Transmitter nedir, ne işe yarar? Transmitter nasıl çalışır, nasıl ölçülür?

İhtiyaçların çeşitliliğine göre pek çok farklı transmitterlar üretiliyor. En sık karşılaşılan transmitterlardan bir tanesi ise, basınç transmitterlarıdır. Gaz ve sıvı moleküller birbirleri ile sürekli bir etkileşim içinde olurlar. Bulundukları yerde de çevrelerine bir basınç uygularlar. Bu basınç kuvvetinin de istendiği zaman ölçülebilmesi gerekir.

Transmitter Nedir, Ne İşe Yarar?

Transmitter, çevresel faktörlerin algılanarak gereken yerlere iletilmesi ve bunların elektrik sinyallerine dönüştürülmesine yardımcı olan cihazlardır. Aynı zamanda herhangi bir prosesteki değişimleri algılayarak, prosese yön vermek için atılmış olan ilk adımdır. Bu değişimleri ise, elektronik bir ortamda kullanabilmek için belirli bir biçime sokmak gereklidir. Bu aşamada da transmitterlar devreye girer. Transmitter, kelime anlamı olarak dönüştürücü şeklinde tanımlanır. Isı, sıcaklık ve basınç gibi değerleri miliamper (0-20mA) ya da voltaj (0-10V) ya da seviyesine dönüştürürler.

Transmitter Nasıl Çalışır?

Çevresel faktörler, transmitterlarin proseslerini ortaya çıkarmaya yardımcı olur. Basınç, sıcaklık ve nem gibi çevresel faktörler transmitterlerin prosesleri ortaya çıkarır. Bunlardan en sık kullanılanları arasında ise, basınç transmitterlarıdır.

Gaz ve sıvı molekülleri birbirleri ile sürekli iletişim içinde bulunur ve bulundukları yerde de çevresine önemli bir basınç uygular. Sıcaklık da transmitterları da en sık kullanılan bir diğer prosestir. Transmitterın uçlarından alınan sıcaklık değerleri de transmitter aracılığı ile kontrol ve otomasyon sistemlerinin algılayabileceği bir elektrik sinyaline dönüştürmeye yardımcı olur.

Transmitter Nasıl Ölçülür?

Çevresel faktörler sonucunda transmitterların proseslerini de meydana çıkar. Transmitterlerin çeşitleri ise, sıcaklık, nem ve basınç gibi faktörlere bağlı olarak meydana çıkar. Yani sıcaklık ve basınç gibi çevresel faktörler ölçülebilmesi ve algılanabilmesi için kullanılır. Trasmitterler, transdüserlerin uzun mesafelerde iletim için akıma dönüştürülmesine ve milivolt sinyal çıkışının işlenmesine yardımcı olan elektroniklerdir.

Duyarlı, akımı olan gerilimin tam aksine radyo frekansı parazitlerinden neredeyse hiç etkilenmez. Vericiler, akım çıkış cihazlarından meydana gelir. Bunların, iki ya da üç telli olabilir. Hem güç almak ve hem de bir çıkış sinyali iletmek için iki tel olarak kullanıldığı zaman uzun kabloların gerekli olduğu yerlerde büyük bir maliyet tasarrufları yapılabilir.

Basınç minimumdan maksimuma göre değiştiği için sıklıkla 4 mA’dan 20 mA’ya değişecek şekilde ölçeklenir. Bu sayede, yerleşik elektronikler, 4 mA’den daha düşük bir maksimum akım değeri ile çalışabilir durumda olmalıdır. Dahili devre, “akım tahrikli” olduğundan, uygun basınç oransal akımının belirli bir limite kadar hat direncine bakılmadan muhafaza edildiği zaman emin olmak için iki terminal arasındaki verici voltajını kontrol etmesi gerekir. Bu sayede bu cihazlar uzun kablolarla kullanım için oldukça uygundur ve voltaj çıkış transdüserlerine göre elektromanyetik parazitten çok daha az etkilenmiş olurlar. Bazen akım döngüsü ya da seri aygıtlar olarak tanımlanan, farklı konumlarda ek görüntüler, çıkış sinyalini bozmadan döngüye kolay bir şekilde dahil edilebilir. Bu tarz cihazlar, doğal olarak, mesafenin artması ile birlikte sinyal çıktısında önemli bir düşüşe uğramazlar.

Transmitter seçimidoğruluk payı, hassasiyet, sensör, ölçüm skalası, sinyal çıkışı ve dış ortam gibi pek çok duruma göre önemli ölçüde bir değişiklik gösterir. Yine örnek vermek gerekirse basınç ölçümü yapılan bir doğal gaz boru hattında basınç transmitter’ inin her şeyden önce Ex-proof yani patlamaya neden olmayacak bir yapı olması beklenir.