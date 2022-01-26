Trafik kuralları nelerdir? Maddeler halinde herkesin bilmesi gereken önemli trafik kuralları

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Trafik kuralları arasında çok fazla kural olduğu bilinmektedir. Ancak bu kurallar arasında bazı kurallar daha fazla önemlidir. Yani önemli trafik kuralları vardır ve bu önemli trafik kurallarını herkesin bilmesi gerekmektedir. Trafik kurallarına uymayan kişilerin mazeretleri kabul edilmez. Bundan dolayı kurallara uymayan kişiler çeşitli cezalara maruz kalır.

Trafik Kuralları Nelerdir?

Trafik kuralları, trafik düzeni ve güveni için gerekli olan unsurları kapsamaktadır. Yani güvenli bir trafik için herkesin kurallara uyması gerekmektedir. Trafikte uyulmayan herhangi bir kural birçok insanın can ve mal kaybı yaşamasına neden olabilir. Bunun yanında ölümcül yaralanmalarda ortaya çıkabilir. Bu yüzden trafikte dikkatli olup kurallara uymak gerekmektedir.

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Günlük hayatta herkesin trafik kurallarına uyması gerekse de bu kurallar sık sık unutulmaktadır. Unutulan kurallardan dolayı çoğu kişi zarar görmektedir. Hem kendi sağlığınız hem de başkalarının sağlığı için trafik kurallarını asla unutmamalısınız. Kurallara uyarak daha sağlıklı bir hayata katkı sağlayabilirsiniz.

Maddeler Halinde Herkesin Bilmesi Gereken Önemli Trafik Kuralları

Trafik kuralları herkesin yararına olan kurallardan oluşmaktadır. Yani trafik kuralları oldukça önemlidir. Özellikle can ve mal kaybı yaşamamak için bu kurallar etkili olmaktadır. Trafikte yer alan herkesin bu kurallara uyması şarttır. Kurallara uymayan bir kişi gerekli görülen cezaya maruz kalmaktadır. Cezaya maruz kalmamak adına trafik kurallarına uymak gerekmektedir.

Yaya Geçitlerinde Yavaşlamak Gerekmektedir

Birçok sürücü yaya geçitlerini görmezden gelmektedir. Bu durumdan dolayı trafikte sorun çıktığı durumlar olmaktadır. Bundan dolayı yaya geçitlerine yaklaşan sürücünün yavaşlaması ve yayaya öncelik vermesi gerekmektedir.

Alkollü Olarak Araç Kullanmayın

Trafik kuralları arasında alkollü halde araç kullanmamak oldukça önemlidir. Çünkü alkollü şekilde araç kullanan kişi her an bir kazaya sebebiyet verebilir. Bu kaza hem alkollü sürücünün hem de başkalarının hayatını kaybetmesine neden olabilir.

Öndeki Araçla Mesafenizi Koruyun

Birçok insan trafikte giderken öndeki aracın dibine kadar girmektedir. Bu durum son derece yanlıştır. Trafikte ilerlerken öndeki araç ile mesafeli şekilde gitmek gerekmektedir. Arada mesafe olduğu zaman daha güvenli bir seyahat etme şansı ortaya çıkmaktadır.

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Eksik Belgelerle Trafiğe Çıkmayın

Trafik kurallarına göre her sürücünün yanında ehliyeti olması gerekmektedir. Ehliyetsiz halde araç kullanmamak gerekir. Bunun yanında aracın ruhsatının olmasıda gerekmektedir. Ayrıca muayenesi yapılmamamış ve sigortasız olan bir araç ile trafiğe çıkmamak gerekir. Eksik belge ile trafikte yer alan kişiler, bu durum tespit edildiği zaman ceza alırlar.

Gereksiz Yere Kornaya Basmayın

Araçta yer alan kornanın gerekli durumlarda kullanılması gerekmektedir. Gereksiz yere korna çalmak son derece yanlıştır. Bu durum gürültü kirliliğine neden olmaktadır. Bundan dolayı sadece gerekli olan durumlarda kornaya basmak gerekmektedir.

Diğer Sürücülere Karşı Saygılı Olun

Trafik kuralları arasında saygılı olmak çok önemlidir. Diğer sürücülere karşı hem seyir halindeyken hem de yaya haldeyken saygılı olmak gerekmektedir. Saygılı olduğunuz zaman trafikte sorun yaşamadan ilerleme şansınız bulunmaktadır. Aksi halde çok önemli sorunlar görülebilir.

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Şeritleri Doğru Kullanın

Seyir halindeyken gittiğiniz şeridin doğru olması gerekmektedir. Yani sol şerit hızla gidecek araçlar içindir. Daha gidecek kişilerin sağ şeritte olması gerekmektedir. Ayrıca gittiğiniz şeritten çıkmadan ilerlemek son derece doğru bir davranıştır.