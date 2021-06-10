Tor Browser İndir - Tor Browser Nedir Ve Ne İşe Yarar? Tor Browser Kullanımı Hakkında Bilgi

Günümüzde pek çok internet kullanıcısı kimliklerini gizlemek ve sahip durumda oldukları verilerin güvenliği sağlamak amacı doğrultusunda pek çok farklı uygulama kullanmaktadır. Bu uygulamaların bazıları yalnızca bir vekil sunucu gibi çalışırken, tek başına bir yazılım ya da bir işletim sistemi olarak yüklenebilen halleri de bulunmaktadır. Bazı uygulamaların kendi ağ altyapısı mevcutken bazısının da diğer uygulamaların ağ altyapısını kullanması söz konusu olmaktadır.

Tor Browser İndir - Tor Browser Nedir ve Ne İşe Yarar?

Tor indir diye arayış içinde olanların en çok merak etmekte oldukları konu başlıklarından biri de Tor Borwser nedir ve ne işe yarar sorusunun yanıtıdır. Tor, “The Onion Routing” sözcüklerinin baş harflerinden meydana getirilmiş olup, kullanıcılarına anonim iletişim olanağı sunan bir ağ ve yazılım projesinin adı olmaktadır.

Tor Browser indirme: İlk olarak Torproject.org/download/ sitesine giriş yapılır. Sonrasında Tor’u cihazınıza indirmeniz gerekir. iOS’te Onion Browser’ı indirmenizin gerekliliği söz konusudur.

Windows’ta, dosyayı indirdirmiş olduğunuz klasöre giderek yükleyiciyi açın. MacOS’te, bu dosyayı “Uygulamalar” (Applications) klasörüne sürüklemeniz gerekmektedir. Sonrasında dilinizi seçmeniz ve ileriye butonuna tıklamalısınız. Ardından yükleme konumunu seçmeniz gerekir.

Yükleme işleminin ardından, yükleminin yapılmış olduğu klasöre gidilir. “Tor Browser’ı Başlat” (Start Tor Browser) simgesine tıklanır. Böylece indirme işlemi gerçekleştirilmiş olur.

Tor Browser gizliliğe öncelik vermekte olan ve dark web’e güvenli bir erişim imkanı sağlayan sunan ücretsiz bir tarayıcıdır. Çok katmanlı bir şifreleme sunmakta olup hem .onion ile biten gizli sitelere hem de .com gibi normal alanlara güvenli bir şekilde erişilmesini sağlar.

NSA (National Security Agency)'in ifşa edilmiş olan gizli belgelerinde Tor projesi için "tahtını yerinden edecek rakibi bulun mayan, anonim internetin düşük gecikme süreli, yüksek güvenlikli olan kralı" olarak bahsedilmesi söz konusudur. Buna ek olarak, İngiltere Bilim ve Teknoloji Parlamentosu günlük yaklaşık olarak 2.5 milyon internet kullanıcısının Tor'u kullandığını ve Tor'un anonim internet için bugüne kadarki en popüler iletişim sistemi olma özelliğine sahip durumda olduğunu ifade etmektedir.

Tor Browser Kullanımı Hakkında Bilgi

Tor Browser nasıl kullanılır konusunda soru soranlar için bigi vermek adına şu şekilde bir sıralama yapılması söz konusu olmaktadır. Buna göre :

1. Adım: İlk olarak ilgili siteden Tor Browser uygulaması indirilir. Uygulamanın mobil versiyonunu kullanmak istiyorsanız: Android, iOS sürümünü indirmeniz gerekir.

2. Adım: İndirmiş olduğunuz dosyayı açın ve kurulum işlemini gerçekleştirin

3. Adım: Tor Browser'u açarak, ‘Yapılandır’ butonuna tıklayın,

4. Adım: ‘Bulunduğum ülkede Tor ağı engelleniyor’ ibaresi bulunan küçük kutucuğunu işaretleyin

5. Adım: ‘torproject.org üzerinden bir köprü istensin’ seçeneğinin üzerinden, ‘Köprü İsteğinde Bulun…’ butonuna tıklanır.

6. Adım: Açılmış olan pencere üzerinden güvenlik kodu girilir ve ‘Gönder’ butonuna tıklanır.

7.Adım: .org üzerinden köprü IP adresleri gönderilmesinin ardından ‘Bağlan’ butonuna tıklanır. Bu işlemin sonrasında artık bağlantı sağlanmıştır. Bundan sonra özgürce, herhangi bir erişim engeline takılmadan ve güvenli bir şekilde internete erişim sağlanabilmektedir.

Türkiye'de Tor ağına ve dolayısıyla Tor Browser web sayfasına doğrudan erişim mümkün olmamaktadır. Bundan dolayı Tor Browser’ı indirmek için VPN bağlantısından yararlanılması gerekmektedir. VPN uygulaması açık durumdayken, kurulum işlemine başlanabilir.. Eğer herhangi bir VPN uygulaması kullanımı söz konusu değilse VPN uygulaması kurulumu gerçekleştirilmesi gerekmektedir.