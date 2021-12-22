Toplama işlemine göre tersi ne demek ve bir sayının toplama işlemine göre tersi nedir

Haberin Devamı

Bir sayının toplama işlemine göre tersi durumu sayıların pozitiften negatife dönmesini ifade etmektedir. Bu doğrultuda 2 sayının toplamı her zaman sıfır etmelidir. Toplama işlemine göre tersi konusu pek çok insanın internet üzerinde araştırdığı matematik konularından birini oluşturmaktadır.

Toplama İşlemine Göre Tersi Ne Demek?

Matematik konuları de özellikle öğrencileri bir hayli zorlama durumu olan konulardır. Matematik konuları arasında çok zor olma özelliği barındırmakta olan sorular da bulunmaktadır. Özellikle de bir sayının toplama işlemine göre tersinin ne demek şeklinde yöneltilen soru öğrencilerin yanıtını bulmakta son derece zorlandığı ve yanıtını öğrenmek istediği bir bilgi olma özelliği barındırmaktadır.

Bir sayının işlemini yapabilmek için, ilk olarak konuyu iyi anlamak oldukça büyük bir önem taşır. Bu kapsamda bir sayının toplama işlemine göre tersi konusu, bilinmesi gerekli olan en büyük öneme sahip olan konulardan biri olma özelliği barındırmaktadır.

Konun anlaşılır olması adına örnek verilmesi gerekirse; 9 sayısının toplama işlemine göre tersi, -9 olarak bilinmektedir. Buna göre -9 ile +9 sayılarının toplamına bakıldığında 0 sonucu elde edilir. 0 sayısı elde edilmiş durumda olan iki rakamın toplamı, bir sayının toplama işlemine göre tersini ifade etmektedir.

Haberin Devamı

Öğrenciler 0 sonucunun elde edilmesi bilgisi ile birlikte, bir sayının toplama işlemine göre tersini kolaylıkla öğrenebilme olanağına sahip olurlar.

Pozitif ve negatif özellikli olan sayıların toplama işlemine göre tersinin alınması, sayıların negatifse pozitif, pozitif ise negatif olması anlamını taşımaktadır. Her bir sayının toplama işlemine göre tersi alındığı takdirde, sayıların toplamı her daim 0 sayısı olmaktadır. Pozitif olan bir sayı verildiği takdirde ve sayının toplama işlemine göre tersi istenildiği durumlarda, kişilerin sayıyı negatif olarak ele almasının gerekliliği söz konusu olmaktadır.

Negatif ve pozitif olan sayıları topladığı durumlarda çıkan sonuç 0 ise, doğru cevap bulunmuş olur. Yapılacak olan sağlama işlemleri aracılığıyla, bir sayının toplama işlemine göre tersi bulunabilir olmaktadır.

Bir Sayının Toplama İşlemine Göre Tersi Nedir?

Haberin Devamı

Matematik konuları arasında öğrencileri en çok meraklandıran ve araştırmaya yönlendiren konuların arasında ilk sırayı bir sayının toplama işlemine göre tersi konusu yer almaktadır. Bu anlamda özellikle de internet üzerinde en çok araştırılan konuların başında bu konu gelmektedir. Bu bakımdan önemli bir konu olma özelliği barındırmaktadır. Bir sayının toplama işlemine göre tersi konusunun açıklamasının her birey tarafından kolaylıkla anlaşılabilir olması bu bakımdan oldukça büyük bir önem taşımaktadır.

Haberin Devamı

Buna göre matematikte, bir " a " sayısını toplamaya göre tersi," a" sayısı ile toplamı 0 olan bir sayı olmaktadır. Bu işleme, işaret değiştirme ya da negasyon adı verilir. Reel sayı için ters işarettir: Pozitif bir sayının tersi ise negatif ve negatif sayının tersi de pozitiftir bir sayı olmaktadır.

Konun her birey tarafından çok kolay bir şekilde anlaşılabilir olması adına bir örnek verilmesi gerekirse bu konuyu şu şekilde ifade etmek mümkün olmaktadır. 7 sayısının toplamaya göre tersi olan -7 sayısı olmaktadır.

Haberin Devamı

Bir başka sayı örnek göstermek gerekirse buna göre: pozitif bir sayı olan 6 sayısının toplamına göre -6 negatif altı sayısı toplama işlemine göre tersi bir sayı olmaktadır.