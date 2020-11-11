Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "11 milyon fidan hedefiyle yola çıkmışken yaklaşık 14 milyon fidanı toprakla buluşturduk." dedi. İlk ve ortaokul çocuklarımıza yeni bir proje başlatıyoruz diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

'14 MİLYON FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURDUK'

11 Kasım'ı Milli Ağaçlandırma Günü ilan etmiştik. Evlatlarımıza daha yeşil, daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için 11 milyon fidanı toprakla buluşturmuştuk. 11 milyon fidan hedefiyle yola çıkmışken yaklaşık 14 milyon fidanı toprakla buluşturduk.

4 KARDEŞ ÜLKEYLE FİDAN DİKİMİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ

Biz tabiatla kardeş, ağaçla, çiçekle, yeşille, toprakla dost bir milletiz. Ağaca bitkiye, hayvanata değer veren onların hukukuna saygı gösteren güzel bir geleneğe sahibiz. Tabiatı hoyratça yok etmek, sebepsizce ağaca, denize, toprağa zarar vermek Rabbimizin emanetine hıyanet etmektir. Toprak olmazsa bu dünyada yaşayacak yer bulamayacağımız gibi, öteki aleme göçtüğümüzde de yatacak yerimiz olmayacaktır. Toprağa her bakımdan hak ettiği değeri vermek zorundayız.

ÖĞRENCİLERE 12 MİLYON TOHUM

'Tohum ver, fidana dönüşsün' adını verdiğimiz projeyle her yıl 12 milyon yavrumuza fidan kapları ve tohumları teslim ederek kendi fidanlarını kendilerinin yetiştirmesini sağlayacağız.”