Tohum Nedir, Ne Zaman Ve Nasıl Ekilir? Tohum Nasıl Ve Ne Zaman Çimlenir

Dışarı ekilecek olan tohumların daha iyi büyüyebilmesi için sıcak hava koşulları beklenmelidir.

Tohum Nedir?

Tohum, bitki, meyve ve sebze yetiştirmek için ekilir. Tohumun doğru bir şekilde yetiştirilebilmesi için tohumun toprağa belli bir uzunlukta ve derinlikte ekilmesi gerekir. Her tohumun ekilmesi gereken derinlik farklıdır. Her tohumun büyüklüğü birbirinden farklı olduğu için ekim derinliği de farklı olmalıdır. Bahçeye ekim yapılacaksa toprağın uygun bir derinlikte bellenmesi gerekir.

Tohum Ne Zaman ve Nasıl Ekilir?

Tohum ekimi Mayıs aylarına doğru sıcak aylarda yapılmalıdır. Tohum ekimi yapılacağı zaman bahçenin uygun derinlikte kazılması gerekir. Toprak beklendikten sonra toprak havalandırılır ve tohum ekimi için hazır bir hale getirilir. Eğer saksıya ekim yapacaksanız da ekime hazır bir toprağınızın ya da kompostunuz olması gerekir. Gerekli toprak derinliğini bilerek buna göre ekim işlemi yaptıktan sonra tohumu sulamanız gerekir. Tohumu ektiğiniz zaman su verdiğiniz zaman su ve topraktan besin alarak tohum çimlenmeye ve bitkiye dönüşmeye başlar.

Tohum Nasıl ve Ne Zaman Çimlenir?

Bazı tohumların ekilmeden önce suda bekletilmesi gerekir. Bu sayede çimlenmesi kolaylaştırabilirsiniz.

Tohum türüne ve yapısına göre ideal ekim derinliğini doğru bir şekilde ayarlamanız gerekir.

Her tohum için farklı bir ideal toprak sıcaklığı vardır. Bu nedenle her mevsim tohum ekilemez.

Balkonda bitki yetiştirmek istiyorsanız tohumu taktikten sonra bir süre evin içinde çimlendirmeniz gerekir. Fakat dışarısı yeterince sıcaksa bu işlemi yapmanıza gerek kalmaz.

Tohumları emerken nasıl bir ekim ihtiyacı olduğuna bakmanız gerekir. Bazı tohumlar serpme yöntemi ile ekilirken bazı tohumların ise, dikilerek ekilmesi gerekir.

Tohumları ekerken ideal bir aralık bırakmaya özen göstermeni gerekir. Aksi takdirde tohumlar birbirine değerek büyümesinin güçleşmesine neden olabilir. Sebzenin büyümüş halini göz önünde bulundurarak aralıkları ayarlamanız gerekir.

Fide Nedir ve Nasıl Ekilir?

Fide, tohumların belli bir büyümeye ulaşmış şekildir. Ekim ve bekleme süreci önceden başkası tarafından yapılmış olur. Özellikle de bahar aylarında pek çok yerde fidanları sıkça görebilirsiniz. Her bitkinin kendine göre ekim istekleri vardır. Her bitkiyi sıcaklık, toprak ve iklim isteklerine göre gruplandırmak ve ekimini buna göre yapmak gerekir. Bu nedenle de her tohum her zaman ekilmez. Mevsiminde üretilmeyen bitki de mevsiminde olduğu gibi verimli ve güzel yetişmez. Tohum yanlış zamanda ekildiği zaman çimlenmeyebilir, çimlense bile bitki büyümeyebilir.

Çimlendirmede Dikkat Edilmesi Gerekenler

Çimlendirme yapmadan önce dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunuyor. Eğer tohumunuz çok eski ve boş ise, ekseniz bile çimlenmeyebilir. Bunun için bit bardak suyun içine çimlendirmek istediğiniz tohumları koymanız gerekir. Birkaç saat sonra dine çöken tohumlar kaliteli yüzeyde kalan tohumlar ise, boş ya da çürüktür. Bu nedenle dibe çöken tohumları kullanmanız gerekir.

Tohumları toprağa ekmeden önce nemli bir kağıt peçete içine koyarak peçetelik de kilitli bir poşetin içine koyarak çimlendirebilirsiniz. Çimlendirmek için tohumları ekerken tohumun en az iki katı kadar toprak örtmeniz gerekir. Tohumları direkt olarak toprağa ekerek de çimlendirme yapabilirsiniz. Ama bir gece önceden tohumları suda bekleterek çatlamasını sağlayabilirsiniz. Tohumları toprağa ettikten sonra saksının üstünü süreç film ile kaplayarak kendinizce küçük bir sera oluşturabilirsiniz. Tohumları kolayca çimlendirebilmek için çok fazla sulamamaya özen göstermeniz gerekir.