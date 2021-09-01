Tofaş Hangi Ülkenin Markası Ve Nerede Üretiliyor? Tofaş Ne Zaman Kuruldu, Sahibi Kim Ve Kısaca Tarihçesi

Tofaş araba markası, insanlar tarafından tercih edilen yerli bir araba markasıdır.

Tofaş Hangi Ülkenin Markası?

Tofaş yerli üretim yapılan bir araba markasıdır. Yani Tofaş Türkiye’nin bir araba markasıdır.

Tofaş Nerede Üretiliyor?

Tofaş yerli bir araba markasıdır ve Türkiye’de fabrikası bulunmaktadır. Tofaş’ın fabrikası Türkiye’nin Bursa ilinde bulunmaktadır ve üretimler Bursa fabrikasında yapılır.

Tofaş Ne Zaman Kuruldu?

Tofaş 23 Temmuz 1968’de kurulan bir araba markasıdır.

Tofaş Markasının Sahibi Kim?

Tofaş markası, Koç Topluluğu’nun kurucusu Vehbi Koç tarafından temelleri atılmıştır. 1968 yılında Ankara’da Vehbi Koç tarafından kurulması kararı alınmış İtalyan Fiat ile ortak olunmuş bir araba markasıdır.

Tofaş Markasının Kısaca Tarihçesi Nedir?

Tofaş bir araba markasıdır ve yerli bir markadır. Arabalar yerli üretim sonucu ortaya çıkartılır. 1968 yılında Koç Topluluğu kurucusu Vehbi Koç tarafından temelleri atılmıştır ve İtalyan Fiat ile ortak olunmuştur. Fabrikası Bursa da bulunur. Fabrika 12 Şubat 1971’de kurulmuştur. Tofaş, Türkiye’nin 6. Bursa’nın ise 2. Büyük sanayi kuruluşu olmuştur. Günümüzde hala üretime sahip olan Tofaş insanlar tarafından tercih edilen bir araba markasıdır.