Tl431 nedir ve ne işe yarar? Tl431 kullanım alanları

Tl431 sistemin kullanılmakta olan genelde paralel regülatör olarak kullanılan sistemdir. Yer aldığı devrede seri bir direnç ile birlikte paralel regülatör olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle oldukça önemli bir devre sistemi olmaktadır. Geniş aralıklarda referans değerlerine sahip olmaktadır.

Tl431 Nedir?

Güç kaynağı olarak tasarlanmış olan herhangi bir devrenin en önemli olan ayağı geri besleme katı olmaktadır. Devre bütün değerlerini istenen referans değerlerine ulaştırmak için de hareket eder. Ayrıca eğer tasarımda herhangi bir sıkıntı yok ise geliştirilen güç katı istenmekte olan gerilim ve ya akım değerinde çalışır.

Tl431 Ne İşe Yarar?

Tl431 sistemi içinde bir karşılaştırıcı ve de bu sistemin çıkışında ise genel olarak bir NPN kuvvetlendirici barındırmaktadır. Kuvvetlendiricinin PNP olduğu bir takım TL431 modelleri de bulunmaktadır. Ayrıca hem lineer hem de switch mode olan geri besleme katılarının en önemli olan elemanı sıcaklık ile değişim aralığında hemen hemen yok denecek kadar daha da az olan bir referans elemanı olmaktadır.

Tl431 Kullanım Alanları Nelerdir?

Tl431 sisteminin kullanıldığı pek çok alan da vardır. Bu alanlardan özellikle SMPS tasarımlarının çıkışları katlarında, gerilim ya da akım regülasyonu görevi ile ön plana çıkmaktadır. Ayrıca İçinde barındırdığı gerilimlerin kaynağı ile birlikte günümüz koşullarında her ne kadar daha da iyi olan rakipleri olsa dahi, ölçüm devrelerinin ihtiyaçları olan referanslar gerilim kaynağını yaratmakta çok sık olarak tercih edilmektedir. Buna ek olarak az sayıda görülen lineer led sürücülerin içinde sabit bir akım kaynağı yaratmak için de TL431 sistemi kullanılmaktadır.