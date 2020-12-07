Tiyatro Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Tiyatro bölümü, oyunda yer alan bir kahramanı sahnede canlandıran kişilerden oluşmaktadır. Tiyatro bölümü ilk olarak milattan önce 6. Yüzyılda ortaya çıkmış bir bölümdür.

Tiyatro Bölümü Nedir?

Tiyatro bölümü, her geçen gün kendisine olan ilgiyi kat ve de kat artırmayı başarmış olan sanat içinde çok önemli bir yere sahipti olan bölümdür. Günümüzde pek çok tiyatro kursları ve tiyatro eğitimleri bulunmakta olup ancak tiyatroyu detaylı bir şekilde öğrenmek isteyen kişiler tiyatro bölümünü okumayı her daim tercih etmektedir.

Tiyatro Bölümünün Amacı Nedir?

Tiyatro bölümünün asıl amacı, mezun olan kişilerin meslek hayatları içerisinde çok başarılı olup sanata bir katkı sağlayacak ve yeni fikirlerle sanat dünyasını besleyerek sanat sektörü içinde fark yaratacak olan kişileri yetiştirmektir. Tiyatro bölümü mezunu olan kişiler düzgün bir beden yapısına, iyi bir ses tonuna sahip olmalıdır.

Tiyatro Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Tiyatro bölümü mezunları ülkemizde tiyatro sahnelerinde ya da televizyon sektöründe yer almakta olan kişilerdir. Öncelikle tiyatro bölümü mezunu olan kişiler yönetmen tarafından verilmekte olan roldeki sözleri, karakterleri, tavırları, ruh halini ve de konuşmasını yorumlayarak en iyi şekilde uygulamaya dökerler. Provalarda rolünü en iyi şekilde çalışarak, seyirci ve ya dinleyici karşısında rolünü oynamak ve de sergilemek ile sorumlu olurlar. Dram, trajedi ya da komedi türündeki oyunlarda uzmanlaşabilirler. Ayrıca tiyatro bölümü mezunu devlet tiyatrolarında ve özel tiyatrolarda Rejisör, Yönetici ve de Teknik Eleman konumuna geçebilirler.

Tiyatro Bölümü Kaç Yıllıktır?

Tiyatro bölümünde eğitim 4 yıllık lisans bir eğitimi şeklinde verilmektedir.

Tiyatro Bölümünde Okumak İçin Ne Gereklidir?

Tiyatro bölümünde okumak isteyen kişiler öncelikle yeterli puanı almaları ve yetenek sınavlarını geçmeleri gereklidir.

Tiyatro Bölümü İngilizce midir?

Tiyatro bölümü ülkemizde İngilizce bir bölümdür.

Tiyatro Bölümü Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Tiyatro bölümü sözel puan türüne göre tercih edilen bir bölümdür.

Tiyatro Bölümü Dersleri Nelerdir?

Tiyatro bölümünde okuyan öğrenciler toplamda 8 dönemlik eğitim hayatları süresince sanat ve tiyatro hakkında oldukça detaylı bilgiler öğreneceklerdir. Bu öğrenciler aldıkları eğitimi sonrasında meslek hayatlarında kullanmaları da istenecektir. Tiyatro bölümüne tercih listesinde yer veren aday öğrenciler için aşağıdaki dersler mutlaka görülmesi gereken dersler arasında yer almaktadır. Bunlar;

Tiyatroya Başlangıç ve de Metodoloji,

Eleştiri ve inceleme,

Dramatik Yazarlık,

Tiyatro Yönetimi,

Oyun Yönetmenliği,

Geleneksel Kaynaklar,

Hareket ve de Emprovizasyon,

Dramatik Çözümleme,

Oyunculuk Teknikleri,

Hareket ve Aksiyon,

Dünyada Tiyatro Tarihi,

Çağdaş Dünya Tiyatrosu,

Oyunculuk Sisteminde Yöntem,

Hareket Tasarımı ve de Doğaçlama gibi dersler başta olmak üzere pek çok dersten toplam 4 yıl boyunca da sorumlu olacaklardır. Bu yukarıdaki dersleri başarılı bir şekilde aday öğrenciler bitirdikleri takdirde Tiyatro Bölümü Lisans Diplomasını elde edeceklerdir. Ayrıca tiyatro bölümü diplomasını alan kişilere de Tiyatro Oyuncusu unvanı verilmektedir.

Tiyatro Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

Tiyatro bölümü, topluma bazı mesajlar vermek amacı ile yaşanılan ve ya tecrübelerden hareket ile yaşanılacağı düşünülen ekonomik, sosyal ve de kültürel olayların yorumlanmasıyla ortaya konmakta olan eser içeriğindeki çeşitli kişiliklerin toplumun olaylara bilinçli şekilde yaklaşımında ipuçları vermesi bakımında da önemli bir yeri bulunmaktadır. Bu kadar güçlü eğitici rolü var olan bu sanat dalı olan tiyatro bölümü sinemacılığın gelişmesi, televizyon ve ya radyo da yerini bulması ile geniş ve çok yönlü bir çalışma alanına sahip olmuştur.

Tiyatro Bölümü Çalışma Alanları Nelerdir?

Tiyatro bölümünden mezun olan oyuncular genel olarak devlet tiyatroları, özel tiyatrolar, büyük şehir belediyelerine bağlı olan şehir tiyatroları ile TRT, özel radyo ve ya televizyonlarda, film şirketlerinde, reklamcılık sektöründe çalışabilirler. Buna ek olarak kendi kadrolarını oluşturarak bu kişiler kendi tiyatrolarını da kurabilir ve oyun yazarlığı yeteneğine sahip olanlar tiyatro metni ya da dramatik metin de yazabilirler.

Tiyatro Bölümü Hangi Üniversiteler Bulunur?

Öğrencilerin bu bölümden başarılı bir şekilde mezun olabilmeleri amacı ile 240 AKTS haklarını doldurması gerekmektedir ve üniversitelerinin diğer mezuniyet koşullarını da yerine getirmeleri gereklidir. Tiyatro bölümünü tercih eden ya da tercih etmeyi düşünen kişilerde, sanata ilgi, tiyatro bölümüne ilgi, ezber ve de oyunculuk yeteneğinin olması buna ek olarak disiplinli olması da aranan özelliklerin en başında gelmektedir. Tiyatro bölümü ülkemizde aşağıdaki üniversitelerde bulunmaktadır.

Bunlar;

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ