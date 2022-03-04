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Tırnak Hangi Gün Kesilir Ya Da Ne Zaman Kesilmez?

Tırnak Hangi Gün Kesilir Ya Da Ne Zaman Kesilmez

İnsanların her zaman için temizliklerine önem vermeleri gerekmektedir. Bundan dolayı çeşitli temizlik işlerinin mutlaka yapılması gerekmektedir. Özellikle tırnakların düzenli bir şekilde kesilmesi oldukça önemlidir. Tırnağın hangi günlerde kesilip kesilmemesi ise sıkça merak edilmektedir. Tırnak hangi gün kesilir ya da ne zaman kesilmez detayları ile derledik.

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Tırnak kesmek isteyen kişilerin bu işi ne zaman yapmaları gerektiği sıkça merak edilmektedir. İnsanlar her gün tırnak kesilir mi veya ne zaman tırnak kesilmez gibi soruları öğrenmek istemektedirler. Bunla alakalı oldukça net bilgiler olduğu görülmektedir. 

 Tırnak Hangi Gün Kesilir ya da Ne Zaman Kesilmez? 

 Tırnak kesmek isteyen kişiler bu işi her gün yapabilirler. Çünkü tırnak kesmek için belirli bir gün olmadığı görülmektedir. Bundan dolayı istediğiniz gün tırnak kesme işlemini yapma şansınız bulunmaktadır. Bunun için tırnak kesmek temizlik açısından son derece önemlidir. 

 Tırnak kesmenin Cuma günü yapılması ise sünnet olarak görülmektedir. Çünkü İslam dinine göre Cuma günü tırnak kesmek sünnet olarak düşünülür. Ayrıca uzayan tırnakları 40 günden önce kesmek gerekmektedir. 40 günü geçince mekruh olarak dikkat çekmektedir. Tabi bu durum her gün tırnak kesmeye engel değildir. Bundan dolayı tırnak keseceğiniz zaman istediğiniz günü tercih edebilirsiniz. Zaten temizliğine önem veren her insanlar tırnaklarını düzenli olarak kesmektedirler. 

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 Tırnak keserken düzgün bir şekilde kesim işlemi yapmak gerekmektedir. Bu işi gece yapmanın sıkıntı yaşatacağı düşünülmektedir. Halk arasında gece kesilen tırnağın uğursuzluk getireceği düşünülür. Ayrıca gece tırnak kesmek olumsuz durumlara yol açar diye yorumlanır. Ancak bu sadece halk arasında yer alan bir hurafedir. Yani gece tırnak kesilmez diye bir durum yoktur. İstediğiniz her saatte ve günde tırnak kesme şansınız olduğu görülmektedir.

 

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