Tilki Tilkiliğini Bildirinceye Kadar Post Elden Gider atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Tilki köpekgiller ailesine mensup, ırkına göre farklı renklerde olabilen, kürkü oldukça değerli bulunan bir hayvandır.

Tilki Tilkiliğini Bildirinceye Kadar Post Elden Gider Atasözünün Anlamı

Oldukça ilginç bir atasözü olan tilki tilkiliğini bildirinceye kadar post elden gider anlamı merak edilen atasözlerindendir. Atasözü iki şekilde kullanılmaktadır. Bir iftiraya uğrayanın kendini ispat edene kadar suçun cezasının bir kısmını çekmesi anlamına gelmektedir. Ayrıca kurnazlığı ile bilinen bir kişi, farklı bir ortama girdiğinde ondan daha kurnaz birisinin tuzağına düşmesi halinde de kullanılmaktadır. Her iki anlamında da sıkça kullanılan bir atasözü olarak sıkça karşımıza çıkmaktadır.

Atasözünün Örnek Cümle İçinde Kullanımı (TDK)

Özellikle farklı anlamlarda da kullanılabilen atasözleri içinde bulundukları durum ve kullanıldıkları cümleye göre yorumlanmalıdır. Sizlere atasözünün örnek cümle içinde kullanımı (TDK) ile ilgili örnekleri derledik.