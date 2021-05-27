Ticaret nedir ve nasıl yapılır? Tarihte ticaret nasıl ortaya çıkmıştır

İnsanlık tarihi kadar eski bir geçmişe sahip olan ticaret, yaklaşık 140.000 yıl kadar öncesinde başlanıldığına inanılır. Bu kadar eski bir tarihe dayanması ticaretin ne denli önemli olduğunun en büyük kanıtıdır. Ticaret, ülkelerin ekonomik kaynaklarının en başında gelir.

Ticaret Nedir ve Nasıl Yapılır?

Ticaret Arapça “tcr” kökünden gelen “ticara” sözcüğünden alınmıştır. Anlamı ise kâr elde etmek için yapılan alım veya satımdır. Ticaret hemen her alanda yapılabilir. Özellikle günümüzde ticaret, dünya ekonomilerini büyük ölçüde belirleyen etkinliklerdir.

Üreten ülkelerin, ürünlerini pazarlaması ve bunları ticari bir kazanca dönüştürebilmesi, o ülkenin ekonomik olarak gelişmesinde büyük bir paya sahiptir. Ticaret hacmi ABD, Çin, Almanya, Japonya gibi yüksek olan ülkelerin günümüzdeki ekonomik özgürlüklerine bakacak olursak, ticaretin önemini bir kez daha anlayabilmiş oluruz. Aynı zamanda ticaret sadece ülkeler arasında değil, ülke içinde bulunan büyük ve küçük ölçekli şirketler ile bireysel çaptaki kişilerin de yapabilecekleri kârlı bir iş koludur.

Ticarette üç taraf vardır. Bunlar üreticiler, aracılar ve tüketiciler şeklindedir. Üreticiler adından da anlaşılacağı üzere ticaret ürününü üreten, aracılar bunları tüketicilerle buluşturan, tüketiciler ise ihtiyaç duyduğu ürüne ulaşıp bunları tüketen gruptur. Aynı zamanda iç ticaret ve dış ticaret olarak iki farklı şekilde ticaret yapılabilir.

İç ticaret ülke sınırları içerisinde, dış ticaret ise ülke dışında gerçekleştirilen ticaret türüdür. Ticaret resmi yollar ile yapılabilir. Hangi sektörde ticaret yapılacağı belirlendikten sonra, şahıs ya da ortaklı bir şirket kurularak işe başlanabilir. Şirket kurma prosedürleri her yerde farklılık gösterebilir. Şirket kurduktan sonra ülke ya da uluslararası ticaret yasalarına bağlı kalınarak istenildiği şekilde ticaret yapılabilir.

Tarihte Ticaret Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

Ticaret günümüzde olduğu gibi geçmişte de en büyük ekonomik güç olarak kullanılmıştır. Ticaretin ilk örnekleri takas usulü yapılan şeklidir. Takas usulü bir kişinin ürettiği ürünü diğer bir kişinin ürettiği ürünle değiştirmesi prensibidir. Paranın icat edilmesiyle birlikle ticaret ağı ve hacmi tarih boyunca hep ilerlemiştir.

Örneğin Türklerin Anadolu’ya geldikten sonraki ipek ve baharat yolu ticareti, daha eskiye gidersek Asur medeniyetinin Nevşehir’de bulunan Kapadokya ticareti, Roma İmparatorluğunun Mısır ve Hindistan’da yaptığı değerli taş ve baharat ticareti, yeni dünya keşfi ile ümit burnunun aşılması ile deniz ticareti gibi birçok örnek verebiliriz.