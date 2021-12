This ve that arasındaki fark nedir? İngilizce this ile that farkı

Haberin Devamı

İngilizce dilinde nesneleri ifade etmek için farklı sözcükler kullanılıyor. This ve that kelimeleri önemli kelimeler arasındadır. Bir nesnenin uzaklığını ifade etmek için this ve that sözcükleri kullanılır.

This ve That Arasındaki Fark Nedir?

Nesneleri ifade etmek için kullanılan İngilizce kelimelerin kullanım şekilleri bulunuyor. That ve this kelimeleri bir nesnenin önüne getirilen kelime türleridir. Aralarında hangi farkların olduğu konusu da, İngilizce öğrenen kişilerce araştırılıyor. This kelimesi, yakın olan nesneleri ifade etmek için kullanılan bir kelime türüdür.

That kelimesi ise, uzakta olan nesneleri ifade etmek için tercih edilen kelimeler arasında bulunuyor. İngilizce dilinde kullanılan her bir kelimenin farklı bir amacı bulunuyor. Anlamlı olarak bir nesneyi ifade edebilmenin yolları bulunuyor. This ve that kelimeleri İngilizce diline yaygın olarak kullanılan kelimeler arasındadır.

İngilizce This İle That Farkı

İngilizce dilinde nesnelerin uzaklıklarını ifade edebilmenin birçok yolu bulunuyor. Nesneleri ifade etmek için kullanılan this ve that kelimelerinin farkları bulunuyor. This kelimesi her zaman yakında bulunan nesneleri ifade edebilmek için kullanılıyor. Uzakta bulunan nesneleri ifade edebilmek için ise, that kelimesi kullanılıyor. Biri yakın nesneler için kullanılırken, diğeri uzak nesnelerin ifade edilebilmesi için kullanılıyor. Nesnelerin önüne getirilerek kullanılan kelime çeşitleridir. İngilizce dilinin olmazsa olmazı olan sözcüklerdir. Nesneleri ifade ederken, uzaklıklarını belli etmek için kullanılıyor.