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Think 2. Ve 3. Hali Nedir? Think Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Think 2. Ve 3. Hali Nedir Think Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Think kelimesi taşıdığı anlamın yanı sıra aynı zamanda kalıp olarak sözcük grupları üzerinden de kullanılır. Özellikle 2. ve 3. hali ile önemli bir İngilizce kelime olduğunu ifade etmek mümkün. Peki Think 2. ve 3. hali nedir? Think fiilinin ikinci ve üçüncü zaman halleri ile örnek cümleler konusunda merak edilenleri derledik.

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 İngilizce üzerinden kelimeler 2. ve 3. hali ile beraber cümle içerisinde yapı olarak kullanılır. Aynı zamanda bunlar düzenli ya da düzensiz şekilde ikiye ayrılır. Düzenli fiiller içerisinde gelen bu sözcük, öne çıkan değişik kelime ile beraber halleri üzerinden değerlendirilir. 

 Think 2. ve 3. Hali Nedir? 

 Türkçede düşünmek anlamına gelen think sözcüğü, İngilizcede 2. ve 3. hali ile yaygın olarak kullanılır. 

 - Thought

 - Thought 

 Aynı şekilde ve aynı kelime ile beraber hem 2. hem de 3. hali üzerinden think sözcüğü kullanılır. Tabii geniş zamanlı olarak bir hali üzerinden de yine kalıp şeklinde ‘bence ya da bana göre’ anlamına geldiğini ifade etmek gerekir. 

 Think Fiilinin İkinci ve Üçüncü Zaman Halleri ile Örnek Cümleler 

 Örnek cümleler üzerinden bu kelime 2. ve 3. hali kapsamında zaman halleri üzerinden daha iyi anlaşılabilir. 

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 They thought we had an agreement 

 She has thought I was right until now 

 Öne çıkan bu cümleleri ile beraber farklı cümleler üzerinden yine 2. ve 3. hali ile beraber amaca uygun kullanılabilir.

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