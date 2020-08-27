The ne demek? İngilizce The kelimesinin Türkçe anlamı nedir?

Herhangi bir durumu özel olarak belirtmek amacıyla, ‘the’ kelimesi kullanılmaktadır. Yani genelden çok özel durum içerisinde yer alan belirli bir unsuru göstermek amaçlı, ‘the’ sözcüğü İngilizcede kullanılmaktadır. Özellikle İngilizce cümle kurulurken ya da bir kelime kalıbı oluştururken vazgeçilmez sözcükler içerisinde yer almaktadır.

The Ne Demek?

‘The’ kelimesini daha iyi anlayabilmek için belli başlı bazı örnekler vermek gerekir.

‘’Woman’’

Yukarıdaki kelime, ‘kadın’ anlamına gelmektedir. Ancak tek başına kullanıldığı için genel olarak tüm kadınları anlatır. Şimdi bunu bir de, ‘the’ sözcüğü üzerinden değerlendirelim.

‘’The woman’’

Bu defa, ‘woman’ kelimesinin önüne, ‘the’ sözünü yerleştirdik. Böylece belirli bir kadını anlatma şansı elde edildi. Yani örneğin dışarıda gezerken herhangi bir kadını işaret etmek istendiğinde, ‘the’ sözcüğü kullanılır. Ya da ismi bilinmeyen bir kadın anlatılmak istendiğinde yine, ‘the’ kelimesi ele alınmaktadır. Bu şekilde birçok farklı kelime için anlam ve yapı üzerinden, ‘the’ sözcüğü İngilizcede büyük öneme sahiptir.