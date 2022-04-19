Tevki Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Tevki Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Tevki kelimesi Arapça kökenli bir sözcüktür. Aynı zamanda Türkçe üzerinden farklı yerlerde değerlendirilen bir kelimedir. Günlük yaşamda ise halk arasında yer bulmayan bir sözcük olduğunu söylemek mümkün.

Tevki Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

İki değişik biçimde ele alınması ile beraber tevki kelimesi karşılık buluyor. Özellikle Osmanlı dönemine kadar uzanan anlamı ve kullanımı ile birlikte önemli bir yere sahiptir.

- Padişah fermanlarına çekilen tuğra

- Bir tuğrayı taşıyan ferman

Yukarıda verilen anlamları ile beraber özellikle eski dönem Türk devletlerinde öne çıkan bir sözcüktür. Yapısal itibariyle de önemli bir yere sahip olduğunu anlatmak mümkün.

Tevki Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Yabancı kelimelerin Türkçe karşılığını öğrenmek için genelde Türk Dil Kurumu üzerinden bilgi alınır. Bu konuda Türk Dil Kurumu açısından ele alındığı vakit tevki kelimesi belli başlı anlamlar sunar. Bu anlamları içerisinde ‘padişah fermanlarına çekilen Tuğra’ olarak ifade edilir. Aynı zamanda yine ‘bu tuğrayı taşıyan Ferman’ olarak da öne çıkar ve kullanılır. O yüzden bu anlamı ile beraber özellikle tarih kitaplarında çok sık karşılaşılan bir kelimedir.