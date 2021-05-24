Tevhidi tedrisat kanunu nedir? Tevhidi tedrisat kanunu amacı, özellikleri, sonuçları ve maddeleri

Tevhidi tedrisat kanunu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen bir kanundur. Tevhidi tedrisat kanunu ülke içerisindeki eğitim faaliyetlerindeki değişiklikleri kapsayan bir kanun olarak ön plana çıkar.

Tevhidi Tedrisat Kanunu Nedir?

Devletler kurulduğu zaman bazı değişiklikler yapmak gerekir. Bu değişiklikler de kanunlar ile resmiyete dökülür. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edilmesi ile birlikte belli başlı reformlar da gündeme gelmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisinde 3 Mart 1924 tarihinde tevhidi tedrisat kanunu kabul edilmiştir. Bu kanun genel yapısı itibari ile eğitimde yapılan köklü değişiklikleri ele almaktadır.

Tevhidi tedrisat kanunu ile birlikte pek çok eğitim kurumu da Milli Eğitim Bakanlığına bağlanmıştır. Eğitimde birliğin sağlanması ve laikliğin temel alınması için tevhidi tedrisat kanununa ihtiyaç duyulmuştur. Eğitim alanındaki yenilikler de tevhidi tedrisat kanununda yer almaktadır.

Tevhidi Tedrisat Kanunu Amacı Nedir?

Türkiye genelinde bulunan eğitim kurumlarının tamamı tevhidi tedrisat kanunu ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlanmıştır. Ayrıca bu kanun kapsamında eğitim alanında da köklü değişiklikler yapılmıştır.

Tevhidi tedrisat kanunu eğitim alanında oluşturulan inkılapları içerir. Tevhidi tedrisat kanununun en önemli özelliği kanun kapsamında tekke ve zaviyelerin kapanması olmuştur.

Tevhidi tedrisat kanununun ardından harf inkılabı sayesinde Latin harflerin okutulması başlatılmıştır. Ayrıca bu kanunun kabul edilmesi ile birlikte eğitim alanında birbirinden önemli yenilikler yapılmıştır. Tevhidi tedrisat kanununun amacı tüm eğitim ve öğretim kurumlarının tek çatı altında toplanarak rahat bir şekilde denetlenmesi olarak bilinmekteydi.

Tevhidi Tedrisat Kanunun Özellikleri Nelerdir?

Tevhidi tedrisat kanunun en önemli özelliği bu kanun sayesinde eğitimde birlik sağlanmıştır. Eğitimin daha kontrol edilebilir olmasını sağlayan tevhidi tedrisat kanunu sayesinde eğitim kurumlarının denetlenmesi de arttırılmıştır. Tevhidi tedrisat kanunu öğrencilerin bilimin ışığına doğru eğitimi almaları için yapısında da bazı değişiklikler yapılmıştır. Ayrıca çağın gerisinde kalan eğitim sistemi yerine yenilikçi ve eşitlikçi bir eğitim sistemi ön plana çıkmıştır.

Tevhidi Tedrisat Kanunu Sonuçları Nelerdir?

Türkiye Büyük Millet Meclisinde tevhidi tedrisat kanununun kabul edilmesi ile birlikte eğitim sisteminde köklü reformlara imza atılmıştır. Ayrıca Türkiye genelindeki tüm okullar tek bir çatı altında toplanarak Milli Eğitim Bakanlığına bağlanmıştır. Bu sayede eğitim müfredatı da belirlenmiştir. Öğrencilerin batıl inançlardan uzak durarak bilimin ışığında iyi bir eğitim almaları da saplanmıştır. Bu kanun sonucunda harf inkılabı yapılarak Latin harfleri kabul edilmiştir. Çünkü bu sayede eğitim sistemi güncellenerek batılı ülkeler ile eşit bir seviyeye gelindi.

Tevhidi tedrisat kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edildikten sonra laik bir eğitim yapısı benimsenmiştir. Özellikle bu kanun sonucunda tekke ve zaviyeler de kapanmıştır. Ayrıca tevhidi tedrisat kanunu kabul edildikten sonra medreseler kapatılarak yerine İlahiyat Fakülteleri açıldı.

Tevhidi Tedrisat Kanunu Maddeleri Nelerdir?

Türkiye genelinde bulunan tüm okullar Milli Eğitim Bakanlığına bağlanmıştır.

Tevhidi tedrisat kanunu ile birlikte eğitim sisteminde köklü değişiklikler yapılmıştır.

Bu kanun kabul edildikten sonra tekke ve zaviyeler de kapatılmıştır.

Tevhidi tedrisat kanunu ile birlikte harf inkılabı yapılmıştır. Harf inkılabı sonucunda Latin harflerin okutulmasına kadar verilmiştir.

Eğitim bu kanun sayesinde te çatı altında toplanarak daha iyi kontrol edilerek denetlenebilir bir yapıya sahip oldu.

Tevhidi tedrisat kanunu ile birlikte medreseler kapatılarak İlahiyat Fakülteleri açılmıştır.