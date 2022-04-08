TEV’de yılın bursiyerleri

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Genel Yetenek, yetkinlik, kompozisyon sınavı ve mülakat gibi aşamalardan geçerek Üstün Başarı Bursu almaya hak kazanan 80 bursiyer 3 bin 991 aday arasından seçildi. TEV Mütevelliler Heyeti Başkanı Ömer Koç yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Türk Eğitim Vakfı ailesi olarak 55 yıldır gençlerimizin ve ülkemizin aydınlık yarınları için çalışıyoruz. Ülkemizin dört bir yanında bu güne kadar 31 eğitim tesisi yaptırarak milli eğitimimize katkı sağlamış olmak bizim için ayrı bir gurur vesilesidir. Yurtiçinde 269 bin 76 kişiye, yurt dışı yüksek lisans ve doktora eğitimleri için ise 2 bin 124 gencimize burs desteği verdik. Sadece 2021-2022 öğretim yılında yurt içinde 9 bin 370, yurt dışında ise 207 gencimiz Türk Eğitim Vakfı’nın yüksek lisans ve doktora bursları ile eğitimlerine devam ediyor. 15 yıl boyunca toplam 833 gencimiz vakfımızdan Üstün Başarı Bursu aldı. Bu yıl ise aralarına 80 gencimizi ilave ettik. TEV bu gençlere sadece maddi destek vermekle kalmayıp onları üstün başarılarından dolayı onurlandırmayı, ülkemizin geleceğinde söz sahibi olma konusunda cesaretlendirmeyi de amaçlıyor. Burada bulunan gençlerimiz Cumhuriyetin ilke ve inkılaplarına sadık, demokrasiye inanan, laik, adil, yenilikçi, kendine güveni tam hür fikirli gençler olarak memleketimiz ve insanlık için önemli işler yapacak olan yarının liderleridir.”

Törende daha sonra TEV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş ve TEV Genel Müdürü Banu Taşkın da birer konuşma yaptı.”

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YENİ BURSİYERLER HAYALLERİNİ ANLATTI

Muhammed Arslaner Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi : “Ben aslen Konyalı emekli devlet memuru bir babanın ve ev hanımı bir annenin yani orta sınıf bir ailenin çocuğuyum. Bu burs eğitim hayatım boyunca en önemli maddi dayanağımdı, şimdi de TEV UK bursuyla eğitim hayatıma Oxford Üniversitesi Yüksek Lisans programıyla devam edeceğim”

Berkay Kepekçi Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi: “Anne ve babası çiftçi olan bir ailenin çocuğuyum. Benim de gelecek hayallerimde tarım, teknoloji ve innovasyon yatıyor. Biz bu hayallere yürürken TEV’in desteğini yanımda hissediyorum. Böyle değer gördüğümü görmek başlı başına gurur.”

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Gülce Ergün Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi: “Hayatımı kendini geliştirmeye adamış bir doktor adayıyım. TEV çok zorlandığım bir dönemde hayatıma girdi ve benim için çok özel bir anlam ifade ediyor.”