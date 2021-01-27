TEV, bağışçısı Ferdi Özbeğen’i piyanosuyla anıyor

Ferdi Özbeğen, vefatının sekizinci yıl dönümünde bağışçısı olduğu Türk Eğitim Vakfı (TEV) tarafından, sanatçının beyaz piyanosu başında anıldı. Özbeğen’in bağışıyla, Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi’nde (TEVİTÖL) özel yetenekli gençlerin müzik ve piyano eğitimlerinde kullanılan beyaz piyanoyu, sanatçının vefat yıl dönümünde okulun mezunlarından Gülçin Çetin çaldı. Özbeğen’in son dönemde dijital platformlar sayesinde yeniden gündem olan ‘Gündüzüm Seninle’ şarkısını beyaz piyanoyla yorumlayan Çetin, “Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi 2018 mezunuyum. Şu an tıp fakültesi üçüncü sınıfta okuyorum. Ferdi Özbeğen çok büyük ve değerli bir sanatçı ayrıca kalbi de çok güzel bir insan. Bu piyano beş yıldır bizim okulumuzda. Ben de bu piyanoya defalarca dokunma şansı bulundum. Bu benim için çok onur ve gurur verici. Ben de bu eseri onun yorumuyla çalarak genç kuşakların da Ferdi Özbeğen’i tanımasına vesile olmak istedim. Kendisini rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

TEV’in her yıl geleneksel olarak Ulus Mezarlığı’nda mezarı başında yaptığı anma töreni, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle toplum sağlığı gözetilerek 28 Ocak’ta TEV YouTube kanalı üzerinden online mevlit ve duayla anılarak, sevenleri ve hayranlarıyla paylaşılacak.

‘BEYAZ PİYANOSU ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERE EMANET’

TEV Genel Müdürü Yıldız Günay, “ Tüm mal varlığını vakfımıza bağışlayan kıymetli sanatçımız Ferdi Özbeğen; kendi tanımıyla ‘İnsanları umuda taşıdım’ dediği müzik hayatının baş kahramanıydı. Kendine has üslubu ve yorumuyla yepyeni bir tarzın öncüsü oldu. Dönemin müzik severleri ve müzik camiası kendisini hayranlıkla takip etmişti ve etmeye devam ediyor. Ne mutlu ki son dönemde dijital platformlarda gerçekleşen projelerden dolayı yeni nesil de kendisini keşfetti. Gençler de artık Ferdi Özbeğen dinliyor. 1965 yılında Altın Mikrofon ödülü aldığı 45’liği babamdan bana kalmıştı. Şimdi 20 yaşındaki oğlum Güneş onu dinliyor. Ferdi Özbeğen için çok anlamlı bir yeri olan beyaz piyanosu TEVİTÖL’de öğrencilere emanet. Kendisi bundan sekiz yıl önce, 2013 yılında vefat etmişti. Vefatından sonra kendi adına kurulan fondan öğrencilerimiz burs almaya devam ediyor. Bununla birlikte Ferdi Özbeğen’in bize emanet ettiği en kıymetli varlığım dediği beyaz piyanosu okulumuz TEVİTÖL’ün sanat Merkezi sahnesinde Gülçin gibi öğrencilerimiz tarafından kullanılıyor. Yarattığı akımın zamansız ikonu olan Ferdi Özbeğen beyaz piyanosuyla birlikte nesillere mal olmaya devam ediyor. Kendisini vakfımıza, gençliğe ve eğitime yaptığı katkılardan dolayı rahmet ve minnetle anıyoruz. Mekanı cennet olsun.”