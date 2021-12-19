Termal suyun faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Termal suda ne kadar süre kalmalı?

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Türkiye'nin birçok farklı bölgesinde doğal bir kaynak olarak termal su çıkmaktadır. Zengin mineral ve maden tuzlar içeren termal su, aynı zamanda belli bir sıcaklığa sahiptir. Romatizmal rahatsızlıklar ve cilt sorunlarına karşı özellikle önemli faydalar sunduğunu ifade etmek gerekir. Tabi bununla beraber daha birçok farklı fayda sağladığını da söylemek mümkündür.

Termal Suyun Faydaları Nelerdir?

Sağlık konusunda Termal suyun birçok önemli faydası olduğunu söylemek mümkündür. Özellikle maden tuzları ile zengin mineral kaynağı olması üzerinden önemli bir yer taşıdığını ifade etmek gerekir.

- Bronşit, astım, bir solunum yolu rahatsızlıkları gibi birçok probleme karşı tedavi edicidir.

- Alerjiler ile nefes darlığına karşı iyi gelir.

- Akne, Sedef ve egzama gibi cilt rahatsızlığa karşı etkilidir.

- Romatizma ve bel fıtığı ile kireçlenme gibi rahatsızlıklara karşı önemli bir rol oynar.

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- Felç üzerinden kas ve iskelet sistemi konusunda fayda sağlar.

- Böbrek taşı ve idrar yolları enfeksiyonu ile beraber, prostat üzerinden birçok hastalığa karşı etkilidir.

- Kadın doğum hastalıkları ile iltihap ve kısırlık konusunda tedavi edici etkisi vardır.

- Nörolojik hastalıklar ile beraber sinir bozukluğu gibi sorunlara karşı etkilidir.

Yukarıda verilen birçok fayda ile beraber termal su hem fizyolojik hem de psikolojik açıdan önemli bir yer taşımaktadır.

Termal Su Neye İyi Gelir?

Tamamen doğal bir kaynak olması ile beraber termal suyu zengin mineral ve maden tuzları ile doludur. Aynı zamanda daha birçok değişik kaynağın olmasının yanı sıra, arzu edilen bir sıcaklığa sahiptir. Bu sıcaklık üzerinden cilt rahatsızlıkları, psikolojik rahatsızlıklar, böbrek hastalıkları gibi farklı sorunlara karşı tedavi edilir. Aynı zamanda kireçlenme bel fıtığı gibi sorunlara karşı da önemli bir rol oynar. Diğer yandan obezite, insülin direnci ile karaciğer yetmezliği gibi sorunlar karşısında tedavi edicidir. Özellikle de kas ve iskelet sistemine karşı tedavi noktasında önemli bir rol oynayan doğal kaynaklar içerisinde yer alır.

Termal Suda Ne Kadar Süre Kalmalı?

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En çok merak edilen konular içerisinde termal suda ne kadar süre kalınması gerektiği geliyor. Eğer konfor şartları uygun olursa genel olarak 30 dakika ile 1 saat kadar kalmak mümkün. Özellikle terleme bitene kadar yatarak istirahat etmek önemli bir olanak sağlamaktadır. Tabii gün içerisinde termal suya günde 2 defadan fazla gelinmemesi de önemli bir yer taşır. Bu durum sağlık konusunda büyük öneme sahiptir. Ortalama ise tedavi açısından 7 ile 10 gün kadar termal su üzerinden tedavi görmek gerekir.

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Türkiye'de Termal Su Kaynakları

Türkiye jeolojik olarak genç bir yapıya sahip olduğu için birçok farklı yerde Termal kaynaklar bulunmaktadır. Bu konuda termal su kaynaklarından fayda elde edebilmek için Ege Bölgesi başta olmak üzere Karadeniz ve Akdeniz bölgeleri öne çıkıyor. Aynı zamanda İç Anadolu Bölgesi'nin farklı yerlerinde yine önemli Termal kaynaklar bulunmaktadır. Genel olarak genç bir toprak yapısına sahip olduğu için, ülkenin büyük bir çoğunluğunda termal su kaynakları olduğunu söylemek mümkün. Bu yönüyle de sağlık açısından önemli bir yere sahip ülkeler içerisinde gelir.