Terketmek nasıl yazılır? Terketmek kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

Dilimizde ''etmek'' fiili ile birlikte kullanılan Arapça ve Farsça kökenli birçok sözcük vardır. Bu sözcüklerden en bilinenleri ve doğru yazılışları şu şekildedir:
1- Fark etmek 2- Hissetmek 3- Ziyan etmek 4- Temizletmek 5- Yeniletmek
6- Kontrol etmek 7- Sarf Etmek 8- Bahsetmek
Terk Etmek Nasıl Yazılır?
Bırakmak ve ayrılmak anlamına gelen terk etmek kelimesi, günlük hayatta en sık kullanılan sözcüklerin başında geliyor. Kelimenin yazılışı aşağıdaki gibidir:
TERK ETMEK
Terk Etmek Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi Yazılır Ayrı mı?
Dil bilgisi kurallarına göre yalnızca kaynaşmış kelimeler bitişik yazılır.
TERK ETMEK - Doğru Kullanım
TERKETMEK - Yanlış Kullanım
Not: Fiillerin edilgen hali ''edilmek'' yardımcı fiili ile birlikte kullanılır. Bu kelimenin edilgen hali ise ''terk edilmek'' şeklinde yazılır.
Terk Etmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı
1- Bana yalnızca acı ve gözyaşı veren bu şehri sonunda terk ediyorum.
(Doğru Kullanım)
2- Kendine çekidüzen vermek istiyorsan evvela kötü alışkanlarını terketmelisin.
(Yanlış Kullanım)