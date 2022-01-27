Terketmek nasıl yazılır? Terketmek kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

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Dilimizde ''etmek'' fiili ile birlikte kullanılan Arapça ve Farsça kökenli birçok sözcük vardır. Bu sözcüklerden en bilinenleri ve doğru yazılışları şu şekildedir:

1- Fark etmek 2- Hissetmek 3- Ziyan etmek 4- Temizletmek 5- Yeniletmek

6- Kontrol etmek 7- Sarf Etmek 8- Bahsetmek

Terk Etmek Nasıl Yazılır?

Bırakmak ve ayrılmak anlamına gelen terk etmek kelimesi, günlük hayatta en sık kullanılan sözcüklerin başında geliyor. Kelimenin yazılışı aşağıdaki gibidir:

TERK ETMEK

Terk Etmek Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi Yazılır Ayrı mı?

Dil bilgisi kurallarına göre yalnızca kaynaşmış kelimeler bitişik yazılır.

TERK ETMEK - Doğru Kullanım

TERKETMEK - Yanlış Kullanım

Not: Fiillerin edilgen hali ''edilmek'' yardımcı fiili ile birlikte kullanılır. Bu kelimenin edilgen hali ise ''terk edilmek'' şeklinde yazılır.

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Terk Etmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Bana yalnızca acı ve gözyaşı veren bu şehri sonunda terk ediyorum.

(Doğru Kullanım)

2- Kendine çekidüzen vermek istiyorsan evvela kötü alışkanlarını terketmelisin.

(Yanlış Kullanım)