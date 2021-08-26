Terim Sayısı Nasıl Bulunur? Toplam Terim Sayısı Nedir? Terim Sayısı Neye Denir?

Pozitif yönde meydana gelen artış ile beraber terim sayısı ortaya çıkmaktadır. Bu durum 1 ile 100 arasındaki rakamlar olabilir ya da farklı aralıklardaki sayılar ön plana çıkabilir. Önemli olan belli bir diziliş kapsamında artış gösteren miktar üzerinden terim sayısını ortaya çıkarmaktır.

Terim Sayısı Nasıl Bulunur?

Terim sayısı genel olarak standart şekilde verilen bir formül üzerinden ele alınmaktadır.

Terim sayısı = (Son terim - ilk terim) / artış miktarı + 1

Görüldüğü üzere bu şekilde ele alınmak suretiyle formül üzerinden terim sayısı bulunmaktadır. Mesela 4, 6, 8 olarak devam eden ve 100 arasındaki terim sayısı bulunmak istendiğinde, burada ilk terim 4 son terim ise 100 oluyor. Artış miktarı ise 2 olarak belirlenmekte ve formül üzerinden yazmak suretiyle sonuç çıkarılabilmektedir.

Toplam Terim Sayısı Nedir?

Terim sayısı ile beraber toplam terim sayısı aynı şekilde ifade edilmektedir. Yukarıda olduğu gibi verilen standart formül eşliğinde toplam terim sayısını ortaya çıkarmak mümkün. Örneğin 4, 6, 8 şeklinde devam eden ve 100 ile sonlanan sonucu bulmak gerekirse şu şekilde bir işlem yapılır;

Toplam terim sayısı = ((100 - 4) / 2) +1 = 49

Görüldüğü üzere sonuç 49 olarak öne çıkmaktadır. Bu şekilde birçok farklı örnek ele alınabilir ve belirlenmiş olan formül üzerinden terim sayısı ortaya çıkarılabilir.

Terim Sayısı Neye Denir?

Terim sayısı formül üzerinden bulunması ile beraber aynı zamanda belli bir tanımı yer almaktadır. Matematik içerisindeki artan bir dizilim eşliğinde İçerisindeki eleman sayısı terim sayısı olarak ifade edilir. Bu bağlamda dizide yer alan eleman sayısı ile beraber aynı zamanda aralarında bir aralık yer almaktadır. Yani standart olarak belli bir artış gözlenir. Bu durum artış miktarı olarak bilinir ve formül üzerinden ele alınmak suretiyle sonuç ortaya çıkarılır.