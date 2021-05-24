Terim nedir? Edebiyat, matematik ve felsefe alanında terim tanımı

Terim, sözlük anlamı itibariyle bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konuyla ilgili özel ve belirli bir kavramı olan sözcüktür. Çoğunlukla terimler günlük genel konuşma ve yazı dili dışında kalan, uzmanlık isteyen uğraş alanlarına ilişkin kavramları ifade eder.

Terim Nedir?

Terim kelimesi sözcük anlamıyla bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konuyla ilgili özel ve belirli bir kavramı olan sözcüktür. Terimler halkın yerleşik söz varlığında yer almazken bazen halk ağzında kullanıldığı halde daha sonra terim özelliğini kazanmış sözcükler olabilir.

Çoğunlukla terimler gerçek anlamlarıyla kullanılırlar. Başka bir ifadeyle terimlerin, deyim anlamı, yan anlamı, mecaz anlamı bulunmaz. Bir örnek vermek gerekirse; " gemi ile Boğazı geçtik ve vakitlice Karadeniz'e ulaştık." cümlesinde "Boğaz" gerçek anlamının dışında Coğrafi bir terimdir.

Edebiyat, Matematik ve Felsefe Alanında Terim Tanımı

Terim, uzmanlık isteyen özel uğraş alanlarına ait kavramlar ifade etmeye yarayan, sınırlı anlamlara sahip kelimelerdir. Her bir bilim dalının ya da alanın, sanat ve edebiyatın kendine özgü terimleri vardır. Başka bir anlatımla değişik alanlarının kendi kategorileri ile ilgili terimleri bulunur. Terim kavramının en önemli özelliği bir kavram ele alındığında o kavram içerisindeki ayrıntıları anlatma imkanını vermesidir. Her bir alanın kendine özgü terimleri olduğu gibi şu alanların da terimleri vardır:

Edebiyat Terimi: Edebiyat ya da literatür olay, düşünce, duygu ve hayalleri dil vasıtasıyla estetik bir biçimde dile getirme ifade etme sanatı olarak tanımlanır. Edebiyat terimleri arasında uyak, koşma gibi çok çeşitli terimler bulunmaktadır.

Matematik Terimi: Matematik sayıların, aritmetiğin, cebir ve geometrinin bütününe verilen bir bilim dalıdır. Matematik biliminin terimlerine küme, basamak, çarpma, çember gibi sözcükler örnek olarak verilebilir.

Felsefe Terimi: Felsefe çok geniş tanımı olan fakat kısaca düşünce sanatı olarak tanımlanan Yunanlar' ın "bilgelik sevgisi" veya "hikmet arayışı" olarak tanımladıkları felsefenin de terimleri vardır. Felsefe alanındaki terimlere örnek estetik, eleştiricilik, hiççilik sözcükleri gösterilebilir.