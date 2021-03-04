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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 04.03.2021 - 03:04 | Son Güncelleme:

Tereciye Tere Satılmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Tereciye Tere Satılmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Türkçe atasözü anlamında oldukça zengindir. Tereciye tere satılmaz atasözü Türkçede karşımıza sık sık çıkan atasözlerinden biridir. Tereciye tere satılmaz atasözünün anlamı nedir? Tereciye tere satılmaz atasözü cümle içinde nasıl ve nerede kullanılır? Tereciye tere satılmaz atasözü ne manaya gelir? Bu yazımızda sizler için tereciye tere satılmaz atasözünü inceledik. İşte tereciye tere satılmaz atasözü ile ilgili tüm detaylar.

Tereciye tere satılmaz atasözü mecaz anlamı olan bir söz öbeğidir. Mecaz anlamlı atasözleri bazı durumlarda kafa karıştırıcı bir hal alabilirler. Tereciye tere satılmaz atasözü de bu yüzden kimi durumlarda kafa karıştırabilir.

 Tereciye Tere Satılmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 Tereciye tere satılmaz atasözü bir işin ustası olan kimseye o işi nasıl yapması gerektiğinin anlatılamayacağını ifade eden bir atasözüdür. Çünkü işin ustası kimse işi en iyi yapma şeklini de elbette ki o bilir.

 Tereciye Tere Satılmaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

 Sanki işten anlıyormuş gibi bir de kalkmış marangoza hangi ağacı daha iyi işleyebileceğini söylüyor. Halbuki bilse tereciye tere satılmadığını konuşmayacak.

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