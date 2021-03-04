Tereciye Tere Satılmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Tereciye tere satılmaz atasözü mecaz anlamı olan bir söz öbeğidir. Mecaz anlamlı atasözleri bazı durumlarda kafa karıştırıcı bir hal alabilirler. Tereciye tere satılmaz atasözü de bu yüzden kimi durumlarda kafa karıştırabilir.

Tereciye Tere Satılmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Tereciye tere satılmaz atasözü bir işin ustası olan kimseye o işi nasıl yapması gerektiğinin anlatılamayacağını ifade eden bir atasözüdür. Çünkü işin ustası kimse işi en iyi yapma şeklini de elbette ki o bilir.

Tereciye Tere Satılmaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Sanki işten anlıyormuş gibi bir de kalkmış marangoza hangi ağacı daha iyi işleyebileceğini söylüyor. Halbuki bilse tereciye tere satılmadığını konuşmayacak.