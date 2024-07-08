Tercihlerde bunlara dikkat

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Bu adayların yüzde 80’i adrese dayalı okullara yerleştirilirken yüzde 20’ye yakın kısmı ise puanla alan lise gruplarına yerleştirilecek. Haliyle tercih süreci yüzde 20’lik kısmı daha çok ilgilendiriyor gibi dursa da adrese dayalı okulların tercihi de bu dönemde arz ediyor. Peki doğru tercih için adayla ve veliler nelere dikkat etmeli? Tercih sırasında dikkat edilmesi gerekenler sıralayacak olursak:

ARAŞTIRMADAN OKUL SEÇMEYİN

1-Sadece puana bakmak: Puanlar her sene değişiklik gösterdiği için liste oluştururken sadece yüzdelik dilimlerinizi dikkate alın.

2- Ziyaret etmeden okul yazmak: Tercih listenize ekleyeceğiniz okulları mutlaka daha önceden görün. Okulun fiziki ve eğitim koşullarını, araştırmadan listeye eklemeyin.

3- Sadece kendi yüzdelik diliminde tercih yapmak: Tercih listenize doğrudan kendi yüzdelik diliminizden başlamayın. İlk birkaç tercihi kendi diliminizin önünde olan okullardan deneyip şansınızı deneyin.

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4-Yüzdelik dilimin altında okul yazmamak: Listenizde sadece kendi yüzdelik diliminiz civarındaki okulları değil, alt tercihlerde daha düşük yüzdelik dilimleri de bulundurup açıkta kalma riskinizi azaltın.

EN İYİ OKUL EVE YAKIN OLANDIR

5.Bölüme karar vermemek: Meslek lisesi tercihi yapacaksanız mutlaka mesleki yetkinlik açısından öğrenciye uygun olabilecek bölümleri belirleyip ona göre tercih yapın.

6- Okulun değerini yüzdelik dilimle bütünleştirmek: Bir okulun yüzdelik diliminin diğer okullardan aha önde olması o okulun mutlaka daha iyi olacağı anlamına gelmez. Onun için öncelikle birbirine yakın yüzdelik dilimli okullarda iyi araştırma yapın. Gerekirse örneğin yüzde 3’lük bir okulun yüzde 2’lik bir okulun önüne yazmaktan çekinmeyin.

7- Uzak okul seçmek: Büyükşehirlerde yaşıyorsanız önemli kriterlerden biri de okulun eve yakınlığıdır. Çocuğun vaktinin çoğunu yolda geçirmemesi adına kriterlerden biri de okulun eve yakınlığı olmalı.

İL DIŞI TERCİHLER İYİ DÜŞÜNÜLMELİ

8- Aile bütçesi yapmamak: Devlet okulu mu özel okul mu ikileminde kalındıysa okulların olanakları iyi araştırılmalı, özel okul noktasında ailenin bütçe planlaması yapması yapmadan karar vermemesi sağlıklı olacaktır.

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9- İnternette okulu araştırmamak: Okullarla ilgili araştırma yaparken bire bir okullara gitmenin yanı sıra internetten okulların sosyal etkinlikleri akademik başarıları araştırılmalı. Gerekirse konun uzmanlarından destek alınmalı.

10- Barınma alternatiflerini düşünmemek: İl dışı tercih düşünülüyorsa yazılacak okulun pansiyon durumu ya da çocuğun diğer barınma alternatifleri mutlaka araştırılmalı. ayrıca öğrencinin psikolojik olarak evden ayrılma noktasında sorun yaşayıp yaşamayacağı üzerine düşünülmeli. Bu noktada doğru karar verilmeli.

LİSE YILLARI ÇOK DEĞERLİ

Tercih konusunda dikkat edilmesi gerekenleri bu şekilde sıraladıktan sonra öncelikle ebeveynlere şunu da ifade etmek isterim ki okulun başarısın iyi ya da kötü olmasından ziyade öğrencinin lise yıllarındaki azmi, çalışkanlığı onun gelecekteki kariyeri için daha önemli olacaktır. Onun için çocuğunuz hangi lisede okursa okusun gerek akademik gerek sosyal açıdan gelişimini desteklemeniz çok önemli. Lise yılları çok değerlidir. Bu yılları verimli geçiren öğrenciler ileriki yıllarda da başarılı olacaktır.

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ONUR SOĞUK KİMDİR?

2004 yılından itibaren dershaneciliğe başladı. 2015 yılından itibaren sosyal medyayı etkin şekilde kullanarak tanınırlığını artırdı. 2015 yılında Türkiye’nin ilk ve tek internet eğitim radyosu olan OSH Radyo’yu kurdu. Hocalara Geldik youtube kanalında hem rehberlik hem Türkçe-Edebiyat ders içerikli videolar hazırladı. Eğitim konusunda çeşitli gazete ve televizyonlarda görüşlerini bildirmekte. Üniversite Tercih Merkezi koordinatörlüğü görevini yürütüyor.