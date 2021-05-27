Ten uyumu nedir? Ten uyumu nasıl anlaşılır

Ten uyumu aslında iki kişinin psikolojik veya diğer etmenler neticesinde birbirlerini çekici bulmaları anlamına gelmektedir. Ten uyumu ilişkiler için olumlu olduğu gibi ten uyumsuzluğunun yaşandığı ilişkilerde olumsuz sonuçlar ortaya çıkmaktadır.

Ten Uyumu Nedir?

Ten uyumu çiftlerin bedensel olarak birbirlerini cinsel ve dürtüsel olarak çekici bulmaları olarak nitelendirilmektedir. Ten uyumu oluşmasının altında yatan nedenler kişilere göre değişmekle beraber özellikle psikolojik durum ve çevresel faktörler ten uyumu ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Ten uyumu iki kişinin birbirini çekici bulması iken ten uyumsuzluğu ise iki kişinin birbirini itici bulması halidir.

Ten Uyumu Nasıl Anlaşılır?

Ten uyumu kişilere ait belli özelliklerin çekici ve itici olmasından kaynaklandığı için subjektif bir kavram olmaktadır. Ten uyumunu anlayabilmek için birden fazla özelliği belirlemek gerekmektedir. Örneğin ten uyumu gösteren kişiler birbirlerinin kokusundan rahatsız olmamaktadır. Ten uyumu bazen de görsel olarak daha fazla etken olabildiği durumlarda ise çiftler bu kez de birbirlerinin görüntüsünü benimseyerek rahat davranabilmektedir. Dışarıdan bakıldığında birçok kişi için itici olan bir insan o kişi ile ten uyumu gösteren kişi için tam tersi çekici olabilmektedir.

Ten uyumu gösteren çiftler dokunsal olarak birbirlerine çok rahat dokunabilmektedirler. Ten uyumu olduğunun anlaşılabilmesi için iki kişinin yalnız kalarak konuşması ve iletişim halinde olması gerekmektedir.

Ten uyumu çiftler arasındaki iyi ilişkiyi geliştirmeye yardımcı olduğu için ten uyumu yaşayan çiftlerde boşanma oranı azalmaktadır.

Ten uyumu zamanla oluşabilen bir durum olmamakla beraber kısa bir müddet içinde kişinin karşı cinsten hoşlanmaya başlaması olarak ortaya çıkmaktadır. Ten uyumu bedensel iletişimi arttırdığı ve rahat olmayı sağladığı için kişiler daha çabuk ilişkiye adapte olarak yabancılık çekmemektedir. Ten uyumu mutlu bir ilişkide olması gereken özellikler arasında sayılmaktadır. Uzun süreli ilişkileri de olumlu etkilemektedir.