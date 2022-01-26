Temel insan hakları ve özgürlükleri nelerdir? Maddeler halinde temel haklar

Haberin Devamı

Temel insan hakları ve özgürlükleri arasında yer alan maddeler devletler tarafından kabul edilmiştir. Bu temel hak ve özgürlükler her insana daha iyi bir hayat sunmaktadır. Böylelikle insanların güvenilir bir şekilde hayat sürmeleri garanti altına alınmaktadır. Zaten temel hak ve özgürlükler devletlerin kabul ettiği maddelerden oluşmaktadır. Yani bu hak ve özgürlükler tüm insanları kapsamaktadır.

Temel İnsan Hakları ve Özgürlükleri Nelerdir?

İnsan hakları Birleşmiş milletler ve genel kurullar tarafından belirlenmiştir. Ayrıca sadece haklar değil yasalarda bu maddeler arasında yer almaktadır. Birçok temel hak olduğu için insanların bunları bilmesinde yarar vardır. Çünkü her insanın sahip oldukları hakları bilmesi gerekmektedir. Devletler bu hakları ve yasaları ortak bir şekilde kabul etmişlerdir.

Haberin Devamı

İnsan haklarına baktığımız zaman insanlar arasında ayrım yapılmadığı görülmektedir. Yani insanlar arasında renk, ırk, etnik köken bu bunlara benzer ayrımlar yapılmaz. Bunun için 10 Aralık günü Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlanır. Böylelikle her sene insanların temel hak ve özgürlükleri tekrar tekrar hatırlatılır.

Maddeler Halinde Temel Haklar

İnsanların en temel hakları arasında yaşama hakkı gelmektedir. Çünkü her insanın yaşama hakkı elinden alınamaz. Yani kimse kimsenin yaşama hakkına sınırlama getiremez. Bundan dolayı yaşama hakkı en temel haklar arasında yer almaktadır. Yaşama hakkını birinin elinden almak yasaktır.

Beslenme ve Barınma Hakkı

İnsanlar yaşama hakkı gibi beslenme ve barınma hakkına da sahiptirler. Kimsenin beslenme hakkı elinden alınamaz. Bunun yanında barınma hakkı da insanlara verilmiş olan bir haktır. Bu temel haklar yasalar ile koruma altına alınmıştır.

​​​​​​3. İfade ve Düşünce Özgürlüğü

Her bireyin kendi özgür düşüncesi bulunmaktadır. Bu düşünceyi ifade etmek herkesin temel hakkıdır. İnsan haklarına göre ifade ve düşünce özgürlüğü engellenemez. Bu konuda insanlara baskı yapmak yasaktır.

Sağlık ve Eğitim Hakkı

İnsanların sağlıklı bir hayat sürmeleri için sağlık hakkı bulunmaktadır. Yani insanların sağlık konusunda tüm ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir. Herkesin sağlık konusunda temel bir hakkı vardır. Bu hakka engel olmak mümkün değildir.

Haberin Devamı

İnsanların bir diğer temel hakkı ise eğitim hakkıdır. Her bireyin eğitimden yararlanması gerekmektedir. Bir çocuk okul çağına geldiği andan itibaren eğitim hayatı başlar. Özellikle devletin eğitim konusunda tüm vatandaşlarına yardımcı olması gerekmektedir.

Seçme ve Seçilme Hakkı

Seçme ve seçilme hakkı insanların temel hak özgürlükleridir. Bundan dolayı her bireyin oy verme ve seçime katılma hakkı bulunmaktadır. Yani vatandaş hem seçmen hem de seçilen kişi olabilir.

Kanun Önünde Eşitlik Hakkı

Herkesin kanun önünde eşit olduğu görülmektedir. Her birey kanun karşısına çıktığı zaman eşit şekilde yargılanır. Kanun önünde eşitlik hakkı insanların temel hak ve özgürlüklerinden birisidir.

Mülkiyet Hakkı

Mülkiyet hakkı da önemli bir insan hakkıdır. Herkesin mülkiyet edinme hakkı bulunmaktadır. Bu konuyla alakalı bir sınırlama yoktur. Çünkü mülkiyet hakkı insanların temel hak ve özgürlükleri arasında bulunmaktadır.

Haberin Devamı

Din ve Vicdan Özgürlüğü

Din konusunda hiçbir insana baskı yapılamaz. Çünkü din ve vicdan özgürlüğü bulunmaktadır. Herkes istediği şekilde dinini yaşayabilir. Ayrıca herkesin vicdanı kendine aittir. Bu durum insan haklarının maddeleri arasında açıkça belirtilmiştir.