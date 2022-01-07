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Telkari nedir, nerede yapılır? Telkarı nasıl temizlenir?

#Telkari#Telkari Nedir#Telkari Nasıl Temizlenir
Telkari nedir, nerede yapılır Telkarı nasıl temizlenir

Telkari, Mardin yöresine ait olduğu bilinen bir gümüş işleme sanatı olarak bilinmektedir. Genel olarak Mardin'de yapılmış ve hala günümüzde de yapımı devam etmektedir. Günlük hayatta da sık sık karşılaşılmaktadır. Desen ve takılar ile güzel bir görünüm elde etmeye yarayan bir sanat olarak bilinmektedir. Milattan önce 3000 yıllara dayanan bir tarihi olduğu bilinmektedir. En eski işlem türlerinden biri olarak bilinmektedir. Peki, telkari nedir, nerede yapılır? Telkari nasıl temizlenir tüm detayları ile sizler için derledik.

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Telkari, çeşitli desen ve süslemeler yardımı ile yapılan bir gümüş işleme sanatı olarak bilinir. İlgi ve alaka isteyen bir iş olmasının yanı sıra el işinin yatkınlığı da bu işlemi yaparken büyük önem taşımaktadır.

Telkari Nedir?

Telkari, Mardin yöresine ait olduğu bilinmektedir. Bunun yanı sıra Ankara'da da bu sanatın geliştiği ve devam ettirildiği bilinen bir sanat olarak bilinir. Bir el sanatıdır ve büyük çaba ister. Ortadoğu'da meydana gelmiştir ve zamanla işlevsel bir duruma gelmiştir. Venedik ve Sicilya gibi yerlerde de kullanıldığı bilinmektedir. Tam anlamıyla bir el sanatı olup, tüm işlem elde yapılmaktadır. Teller kendi etrafında yuvarlak ve oval gibi şekiller alarak sarılması sonrasında bazı işlemlerden geçer. Sonrasında telkari sanatının kullanıldığı ürünler meydana gelir.

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Telkari Nerede Yapılır?

Telkari çok eski bir süsleme sanatı olduğundan dolayı eski dönemlerde kullanılması ve karşılaşılması daha sık rastlanan bir durumdur. Hala bazı yöreler bunu devam ettirmektedir. Genel olarak Mardin yöresinde yapımı ve kullanımı devam etmektedir. Ankara'da Beypazarı ilçesinde de yapıldığı bilinmektedir. Zamanla bu el sanatı geniş çevreye yayılmış ve zaman içerisinde genişleme göstermektedir.

Telkari Nasıl Temizlenir?

Telkari gümüş zaman içerisinde solabilen ve yıpranabilen bir malzemedir. Gerçek gümüş olsa dahi ürünler bazı dış etkenler ya da sebeplerden dolayı solabilir ve yıpranabilir. Bunu önlemenin bazı maddeleri vardır. Ilık su ve deterjan ile temizlenmekte olup, diş fırçası yardımı ile bu işlem kolay bir şekilde yapılabilir. Telkari gümüş bu sayede parlatılır ve yeni gibi olan özelliğini tekrar kazanır.

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