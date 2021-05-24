Telepati nedir ve nasıl yapılır? Telepati nasıl geliştirilir ve kurulur

Telepati kavramı kısaca bilinen beş duyu organının yardımı olmaksızın gerçekleştirildiği varsayılan bilgi aktarımıdır. Telepati, duygu, düşünce ve hislerin ruhsal yolla aktarılması, iletilmesidir. Bir çeşit ruhsal iletişim mekanizması olarak kabul edilmektedir.

Telepati Nedir ve Nasıl Yapılır?

Telepati insanların hep ilgisini çeken bir konu olmuştur. Telepatinin değişik şekilde tarifleri yapılmaktadır. Telepatiyi bir kişinin beyninden geçenleri veya çok uzakta geçen bir olayı arada hiçbir araç ya da duygusal hiçbir bağlantı olmaksızın algılama yeteneği olarak tanımlamak mümkündür.

Telepati sözcüğü Türkçe' ye Yunancadan geçmiştir. Yunanca "tele" sözcüğü uzak anlamında olup "pathos" sözcüğü de duygu ve düşünce olarak tercüme edilebilir. Bu iki sözcüğün birleşiminden telepati sözcüğü oluşmuştur.

Telepati konusu her dönem insanların ilgisini çekmiştir. Günlük yaşamda bile kullanma dilinde etkisini gözlemek mümkündür. " Aramızda telepatik iletişim var." Veya " Onu çok özlemiştim, duygu yoğunluğum beni aramasını sağladı, telepatik bir iletişimimiz var." biçiminde cümleler çokça sarf edilir. Ancak bilimsel olarak telepati konusunda ciddi çalışmalar 1930'lu yıllardan sonra gerçekleştirilmiştir. Günümüzde de yoğun bir biçimde telepati konusu ele alınmaktadır.

Telepatinin nasıl yapıldığı veya gerçekleştiğini anlamak için beynin çalışmasına inmek gerekiyor. İnsan beyninde meydana gelen her aktivite bir kimyasal reaksiyon ile oluşmaktadır. Bu kimyasal reaksiyonlarla beraber çevreye de çeşitli enerji dalgaları yayılmaktadır. Her bir canlının yani sadece insanın da değil, enerji yayını ve frekansı bulunmaktadır. Yani canlılar titreşim halinde bulunmaktadırlar. Bu titreşimler uzaklıkla doğru orantılı olacak şekilde azalmaktadır. İşte telepatide bu uzaklık durumu yayın ve titreşimlere engel teşkil etmiyor. Telepatik yetenekleri gelişmiş insanların düşüncelerini yoğunlaştırarak diğer bir kişi ile iletişime geçebilecekleri düşünülmektedir. Telepatik iletişimde yoğun biçimde bir şey düşünen kişinin düşüncesi diğer kimsenin beyninde algılanmaktadır.

Telepati Nasıl Geliştirilir ve Kurulur?

Telepati diğer ifadesi ile uzaduyum, kişiler arasında bilinen beş duyunun yardımı olmaksızın gerçekleştirdiği ileri sürülen bilgi aktarımıdır. Bazı insanların telepatik özelliklerinin olduğu düşünülmektedir. Örneğin; çok sevdiğiniz bir şarkıyı kendi kendinize mırıldanırken birden o şarkının televizyonda çalmaya başlaması gibi. Ya da çok özlediğiniz bir insanı yoğun biçimde düşünürken o kişinin bir anda sizi telefonla araması gibi.

Telepatik ilişkinin kurulması için iki kişi olması gerekir. Bu kişilerden birisi yoğun düşüncelerle diğer kişiyi düşünürse ve karşıdaki kişi de bu düşünceyi algılayabilirse telepatik ilişkinin kurulduğundan söz edilir. Telepati insanın ruhsal gücü ile ilgili bir konudur.

Parapsikoloji insanın olağanüstü yetenekleri ve ruhsal gücünün araştırılması ile ilgilenir. Bunlara göre kişilerin telepatik yeteneklerini geliştirmeleri olanaklıdır:

Telepatik yeteneklerin geliştirilebileceğini ileri süren insanların çıkış noktası beynin sınırlarının özgürleşmesiyle çok daha pozitif deneyimler yaşanacağıdır.

Telepatik yeteneklerin geliştirilmesi için iki kişinin olması ve düzenli bazı egzersizlerin yapılması gerekmektedir.

Telepatik yeteneğin geliştirilmesi için meditasyon gibi kişinin kendi içindeki ruhsal dinginliğini sağlayacak ve arttıracak aktivitelere yönelmesi önerilmektedir.

Telepatik yeteneğini geliştirmek isteyen kişinin parapsikoloji alanında çalışan kimselerden destek alması da düşünülebilir.

Telepati konusunda ciddi araştırmalar ve bilimsel yayımlar yapılmaktadır. Bu konuyu literatürden de takip etmekte, ufuk ve vizyon kazanmak da telepatik yeteneklerin geliştirilmesi hususunda katkı sağlayabilecektir.