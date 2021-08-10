Telefonda Virüs Nasıl Anlaşılır? Telefonda Virüs Belirtileri, Temizleme Ve Programları

Virüsler genellikle, kullanıcıların erişmemeleri gereken içeriğe erişmeleri nedeniyle telefonlara girerler. Bir metindeki o garip bağlantıya asla tıklamamanız, bilinmeyen e-posta eklerini açmamanız veya rastgele yeni bir uygulama indirmemeniz gerekmektedir.

Telefonda Virüs Olduğu Nasıl Anlaşılır?

Çeşitli telefon virüsleri, kullanıcıları parasız bırakmaya çalışmak için bazı işlemleri otomatik hale getirecektir. Örneğin, her metin için telefonunuzu şarj edecek şekilde ayarlanmış numaralara gizlice düzinelerce metin gönderebilirler. Özel hizmetler için metinler için isteyerek ödeme yapmıyorsanız, işi muhtemelen kötü amaçlı yazılım yapıyor. Bu aynı zamanda başka tür maliyetler de yaratabilir! Bir virüs, veri planınızı tüketebilir ve servis sağlayıcınızın daha yüksek ücret almasına neden olabilir.

Piller yaşlandıkça bazı etkinliklerini kaybedebilir, ancak piliniz aniden yüksek hızda boşalmaya başladıysa, olup bitenlere daha yakından bakmanın zamanı gelmiştir. Bilgilerinizi toplamak için arka planda çalışan casus yazılımlarınız olabilir.

Uygulama listenizi gözden geçirin ve yüklemenizden başka uygulama var mı kontrol edin. Beklenmeyen bir uygulama virüs tarafından indirilmiş olabilir veya virüs sorunlarınızdan sorumlu truva atı olabilir. Sevdiklerinizle ve çocuklarınızla telefonunuza herhangi bir uygulama indirip indirmediklerini de sorabilirsiniz.

Pil sorunları, aşırı ısınma ve hatalı güncellemeler dahil olmak üzere telefonunuzun otomatik olarak kapanmasının birçok nedeni vardır. Telefonunuz aynı şekilde tekrar tekrar kilitleniyorsa, virüs kapmış olması mümkündür.

Telefondan Virüs Temizleme Yöntemleri ve Programları

Çoğu Android kötü amaçlı yazılımı, kötü amaçlı uygulamalar biçiminde gelir. Google, kötü amaçlı yazılımları Play Store'dan olabildiğince hızlı kaldırsa da, kötü amaçlı uygulamalar genellikle binlerce kez indirilir. Bu uygulamaları bir telefon kötü amaçlı yazılım temizleyicisiyle temizleyebilirsiniz, ancak DIY yapmak istiyorsanız, Android'inizdeki kötü amaçlı uygulamalardan kurtulmak için;

Android'de Güvenli Mod, tüm üçüncü taraf uygulamaların çalışmasını durdurur. Android telefonunuzun olağandışı davranışının ardındaki suçluyu belirlemenize yardımcı olacak harika bir araçtır. Telefonunuz Güvenli Moddayken sorun ortadan kalkarsa, kötü niyetli bir uygulamanın var olduğunu bilirsiniz. Güvenli Mod, telefonunuzu normal şekilde kullanmanızı da sağlar.

Çoğu Android cihazında Güvenli Mod'a girmek için Kapat düğmesini basılı tutun. Ardından, Güvenli Modda Yeniden Başlatmak istediğinizi açılır pencere aracılığıyla onaylayın. Bu işe yaramazsa, sahip olduğunuz belirli telefon için Güvenli Mod'a nasıl gireceğinizi araştırın. Doğru yapılırsa, açıldığında telefonunuzun ekranının altında Güvenli Mod kelimelerini görmelisiniz.

Bazen, telefonunuzdaki belirli virüsleri aramak için bir tarama programı da kullanabilirsiniz. Örneğin, bir Samsung Galaxy'niz varsa, Smart Manager ile istediğiniz zaman kötü amaçlı yazılım taraması çalıştırabilirsiniz.

Güvenlik konusunda yardımcı olması için üçüncü taraf bir program da indirebilirsiniz. Popüler markaların birçoğunun, telefonlar için virüsleri kontrol etmek için taramalar gerçekleştirebilecek uygulama seçenekleri vardır. Avast'ın Güvenlik Uygulaması popüler bir seçimdir ve ücretsiz olarak indirilebilir, bu nedenle virüslerden endişe ediyorsanız, bu iyi bir adımdır.

Bir virüs taraması 0 güvenilir olmayacaktır ve en iyi sonuçlar için sürekli olarak güncellenmesi gerekir, ancak bazı kötü amaçlı yazılımların gizlice girdiğini düşünüyorsanız, şüphelerinizi doğrulamanıza yardımcı olabilir.

Adware gibi bazı Android kötü amaçlı yazılım türleri tarayıcınızda gizlenebilir. Çok sayıda pop-up reklam görüyorsanız veya başlangıçta ziyaret etmek istediğinizden farklı sitelere yönlendiriliyorsanız, oradaki kötü amaçlı yazılımları kaldırmak için Chrome'u temizlemenin zamanı gelmiştir. Ayarlarınızı açın ve Uygulamalar öğesini seçin. Ardından Chrome'u bulun. Depolama ve önbellek öğesini seçin. Önbelleği temizle'ye dokunun, önbelleğiniz otomatik olarak temizlenir.