Telefon Neden Isınır Ve Kapanır? Telefonun Aşırı Isınıp Donmasının Sebepleri

Merdiven altı işletmelerde satılan akıllı telefonların içindeki yazılımlar korsandır. Bu telefonlar her ne kadar daha ucuz olsa da kısa bir süre içerisinde bozulma ihtimalleri çok yüksektir. Bu nedenle kendilerine yeni bir telefon alacak olan kişilerin bu tür yerlerden değil, garanti ve servis hizmeti sunan mağazalardan telefon almaları tavsiye edilir.

Telefon Neden Isınır ve Kapanır?

1- Batarya:

Her bataryanın bir pil ömrü vardır. Özellikle hatalı kullanımlar pil ömrünü kısaltır. Örneğin sürekli telefonu şarjda tutmak, telefon tam şarj olmamışken prizden çıkarmak ya da batarya doluyken telefonu şarja takmak, pil ömrünü yarı yarıya azaltır. Bu ise telefonun çok daha kısa bir zaman içerisinde ısınmasına ve kapanmasına neden olur.

2- Güneş ışığı:

Telefonların doğrudan doğruya güneş ışığına maruz kalması da hem ısınmaya hem de şarjı varken kapanmasına neden olabilir. Telefonun özellikle balkon ve teras gibi güneş ışığının doğrudan nüfuz ettiği yerlerde bırakılması çok büyük risktir. Güneş ışığı telefonların sadece ısınmasına ya da kapanmasına değil, aynı zamanda patlamasına neden olabilir. Bu nedenle kullanıcılar, telefonlarını güneş ışığının doğrudan geldiği yerlerde bırakmamalıdır.

3- Telefona fazla program indirmek:

Akıllı telefonlara kapasitesini aşacak programlar yüklemek, hafıza kartını zorlar. Bu ise telefonun her zamankinden daha fazla ve daha çabuk ısınmasına neden olur. Bu nedenle kullanıcılar sık sık telefonun deposunu kontrol etmeli, ana ekrana düşen uyarıları dikkate almalıdır. Mobil cihazları çok daha uzun ömürlü kullanmak için telefonların kapasitesi kadar program yüklenmeli, gereksiz tüm fotoğraflar ve videolar silinmelidir.

4- Güncel Olmayan Uygulamalar:

Güncel olmayan uygulamalar telefonların işletim sisteminin yavaşlamasına neden olur. Zamanla telefonlar ağırlaşır ve kısa süreli kullanımlarda bile çok çabuk ısınır.

Telefonun Aşırı Isınıp Donmasının Sebepleri Nelerdir?

1- Aşırı Kullanım:

Özellikle mobil oyunlardan birini ya da birkaçını oynayan kişiler, telefonun başında saatlerce vakit geçirir. Bu ise zamanla telefonun aşırı ısınıp donmasındaki en büyük etkenlerden biridir. Mobil cihazlara indirilen oyunlar kadar videolar ve programlar da sosyal medyada gezinirken ya da mesajlaşırken telefonun donmasına neden olabilir.

2- İnternete Bağlı Nedenler:

Telefonların donmasındaki en büyük nedenlerden biri de kullanılan ağın yavaş olmasıdır. İnternet ağı yetersiz ise telefon ısınmasa bile sık sık donabilir.

3- Virüslü yazılımlar:

İnternette birçok virüslü yazılım ve program bulunuyor. Kullanıcılar bu programlardan birini indirdiği takdirde, telefondaki birçok programa virüs bulaşmasına neden olabilir. Güvenli olmayan sitelerden dosya indirmek, müzik dinlemek, film ya da video izlemek, virüs riskini arttırır. Bu nedenle telefonun ısınıp donmasını istemeyen kullanıcılar sadece güvenli sitelerden dosya indirmeli ve video izlemelidir.

4- Kullanma Süresi:

Akıllı telefonlar yaklaşık olarak 2 ya da 3 yıl sonra yavaşlamaya başlar. Bunun nedeni hem pil ömrünün bitmesi hem de aşırı kullanıma bağlı olarak telefonun eski hızını kaybetmesidir. Bazı güncellemelerle ya da format atarak telefonun aşırı ısınıp donması engellenebilir. Ancak yine de 4 ya da 5 yıl içerisinde kullanıcıların yeni bir telefon almaları gerekebilir.

Telefonları çok daha uzun süreli kullanmak için, mutlaka kullanım kılavuzu okunmalı ve telefonun özellikleri hakkında bilgi sahibi olunmalıdır.