Tekstilde hem burs hem iş imkanı

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) ve İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) öncülüğünde, ülkemizdeki Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçı Birlikleri, Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri ile Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası (TTSİS) iş birliğinde 2019 yılında başlatılan ‘Tercihim Tekstil Mühendisliği’ projesi 3’üncü yılında öğrencilere destek olmaya devam ediyor. İhracatçı Birlikleri ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında imzalanan protokolde, Tekstil Mühendisliği’ni tercih edecek nitelikli gençlerin sektöre kazandırılması amacıyla 2 yıldır faaliyetlerini sürdüren burs ve istihdam projesi, tekstil mühendisliği bölümünün doluluk oranlarını yüzde 42’den yüzde 86’ya yükseltirken bölüm puanlarını da yaklaşık 100 puan arttırdı. Tekstil Mühendisliği tercih edilme sayılarını yüzde 208 artıran proje kapsamında bugün 200’e yakın öğrenciye burs veriliyor

TEKSTİL MÜHENDİSLERİNE İSTİHDAM KAPILARI AÇILIYOR

Projeyle, yükseköğretimden endüstriye nitelikli insan gücü yetiştirmek amacıyla öğrencilere üniversitede okurken staj, mezun olduktan sonra da istihdam garantisi sağlanıyor. Üniversite sınav sonucuna göre sıralamada ilk 20 bine giren öğrencilere net asgari ücret tutarında, 20-50 bin arasındaki öğrencilere asgari ücretin yüzde 70’i, 50-80 bin arasındaki öğrencilere ise asgari ücretin yüzde 50’si kadar burs veriliyor. Gençlerin sektör adına pozitif dönüşümde aktif rol alması için bu yıl proje kapsamında burs programına ek olarak üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde öğrencilere en az bir dönem üretim fabrikalarında uygulamalı eğitim programı yaptırmayı hedefliyor.

Proje kapsamında burstan yararlanabilmek için öğrencilerin ilk 5 tercihlerinden birinin tekstil mühendisliği olması kaydıyla bölüme yerleşmiş olması gerekiyor. Burs başarı kriterleri doğrultusunda öğrencilerin her yıl 4 üzerinden 2,5 (100 üzerinden en az 65) genel not ortalamasına sahip olması bekleniyor. Proje kapsamında herhangi bir sayı sınırı olmaksızın kriterleri sağlayan tüm öğrenciler, üniversitelerin hazırlık bölümleri de dahil olmak üzere lisans eğitimleri boyunca burs almaya hak kazanıyor. Tekstil Mühendisliği bursu çalışması Tekstil ve Hazırgiyim İhracatçı Birlikleri ve Türkiye Tekstil İşverenleri Sendikası iş birliğinde, Ticaret Bakanlığının onayları, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile imzalanan İşbirliği Protokolü çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Burs projesi, Tekstil ve Hazırgiyim İhracatçı Birlikleri ile Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası tarafından finanse ediliyor.

“Tercihim Tekstil Mühendisliği” Projesine destek veren Kurum ve İhracatçı Birlikler ise şöyle: