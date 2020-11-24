Tekstil Öğretmenliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Tekstil öğretmenleri, ürün dikimleri ve kumaşlar hakkında öğrencilere eğitim verir. Bu öğretmenler, tekstil sektörü için dokuma ve baskı tasarımı yapar.

Tekstil Öğretmenliği Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Tekstil öğretmenliği, tekstil endüstrisinin hazır giyim ürünlerinin ortaya çıkarılması için gerekli olan insan gücünü yetiştirmeyi amaçlar.

Tekstil Öğretmenliği Nedir?

Tekstil Öğretmenliği, tekstil sektörünün ihtiyacı olan insan gücünü yetiştirmeyi amaçlayan bir meslektir. Bu bölümde malzeme ve yöntemler hakkında bilgi verilir.

Tekstil Öğretmenliği Bölümünün Amacı Nedir?

Tekstil Öğretmenliği bölümü okuyacak kişilerin tasarımları ile fark yaratabilmesi için yaratıcı olmaları gerekir. Aynı zamanda bu öğretmenler, tekstil alanındaki yenilikleri ve gelişmeleri yakından takip etmelidir.

Tekstil Öğretmenliği Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Tekstil öğretmenliği mezunları, “Tekstil Sanatçısı” unvanı alarak çalışma hayatına adım atar. Bu bölümden mezun olan kişiler, tekstil fabrikalarında üretilecek ürünlerin desenlerin ve biçimlerin tasarımını yapar. Bu nedenle Tekstil öğretmenliği bölümü mezunlarının çeşitli tekstil kollarında genel bilgiye sahip olması, yaratıcı olması, takım çalışmasına uyumlu olması, baskı konularında bilgili ve yaratıcı olması gerekir.

Tekstil Öğretmenliği Kaç Yıllıktır?

Tekstil öğretmenliği bölümü, 4 yıllık bir lisans programıdır. Bu bölüm tekstile merakı ve ilgisi olan kişiler için oldukça kolaydır.

Tekstil Öğretmenliği Okumak için Ne Gereklidir?

Tekstil Öğretmenliği bölümünü okumak için TYT sınavına girerek baraj puanı olan 150 puanı geçmeniz ve sınırlı sayıda sulan kontenjana girebilmeniz gerekir. Bu bölümde başarılı olabilmek ve kendini ispatlamak isteyen biri iyi derecede bilgisayar kullanabilmeli, İngilizce bilmeli, teknik beceriye ve yeteneğe sahip olmalı, öğrencilerle güçlü bir iletişim kurabilmelidir.

Tekstil Öğretmenliği Öğretimi İngilizce midir?

Tekstil öğretmenliği eğitimi, Türkçe verilir. Bu bölümde okuyan kişilerin öğrencilerine akıcı ve anlaşılır bir şekilde bildiklerini aktarabilmeleri için Türkçesinin iyi ve diksiyonunun düzgün olması gerekir.

Tekstil Öğretmenliği Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

Tekstil öğretmenliği bölümünde okumak isteyenlerin TYT sınavına girerek yeterli puan alması gerekir. Bu alanda hizmet verebilmek için aynı zamanda görsel zekasının gelişmiş olması, yaratıcı düşünebilme kabiliyetinin yüksek olması gerekir. Bunun yanında tekstil öğretmenlerinin modayı ve modadaki gelişmeleri yakından takip etmesi çok önemlidir. Tekstil sektörünü yakından takip ederek bu alandaki yeniliklerden haberdar olması, kendini geliştirmesini sağlar. Bu bölümde ilerlemek için bilgisayar programlarını etkili bir şekilde kullanabilmeli ve yabancı dil konusunda öğretmenlerin kendini geliştirmesi gerekir.

Tekstil Öğretmenliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Genel Dokuma Teknolojisi

Dokuma Teknolojisi

Genel BoyaApre Teknolojisi

Pamuklu Dokuma Teknolojisi

Genel Hazır Giyim teknolojisi

Yünlü Dokuma Teknolojisi

Mikro Öğrenme

Birey ve Öğrenme Süreci, Eğitim Teknolojisi

Pamuk İpliği Teknolojisi

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Tekstilde Kimyasal Testler

Eğitim Teknolojisi

Tekstil Öğretmenliği Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Tekstil öğretmenliği bölümü mezunu olan kişiler, tekstil örme, tekstil ipçilik, tekstil tasarımı, tekstil dokuma, iplik, boya, baskı, desen, tekstil kalite kontrol gibi pek çok alanda görev alabilir. Aynı zamanda bu kişiler teknik eleman ve özel sektörde yönetici olarak da çalışabilirler.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Tekstil öğretmenliği bölümünde okuyan pek çok kişi Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, teknik lise, Anadolu meslek lisesi, halk eğitim kursları, olgunlaşma okulları ve tekstil atölyeleri gibi pek çok alanda görev alırlar. Bu bölümü bitiren kişiler kendilerine ait iş yeri açma imkanı da bulabilirler.

Tekstil Öğretmenliği Çalışma Alanları Nelerdir?

Tekstil öğretmenleri özel ve devlet okullarında, tekstil endüstrisinde, firmalarda çalışma imkanı buluyor. Bu kişiler, çalıştıkları yere, pozisyona ve deneyim yılına göre farklı maaş alırlar. Devlet okullarında görev almak ve öğretmenlik yapmak isteyen kişiler KPSS’ye girerek açılan sınırlı sayıdaki kontenjanlara atanması gerekir.

Tekstil Öğretmenliği Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

İSTANBUL TİCARET ÜNİ.

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ.

ATILIM ÜNİ. (ANKARA)

BAŞKENT ÜNİ.

İSTANBUL TİCARET ÜNİ.

ALTINBAŞ ÜNİ. (İSTANBUL)

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİ.

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİ. (KKTC Uyruklu)

İSTANBUL TİCARET ÜNİ.

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİ.

GAZİANTEP ÜNİ.

ATILIM ÜNİ . (ANKARA)

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ.