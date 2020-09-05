Tekerrür Ne Demek? Tekerrür Etmek Nedir? Tekerrür Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

Tekerrür Arapça kökenine sahip bir kelimedir. Ancak anlamı itibariyle Türkçede oldukça yaygın şekilde kullanılıyor. Kullanım alanı ise daha çok tarihi açıdan ele alınmaktadır. Bu konuda Türk Dil Kurumu tekerrür kelimesine karşılık olarak, ‘tekrarlanma’ ifadesini uygun bulmuş durumda.

Tekerrür Ne Demek?

Türk Dil Kurumu üzerinden tekerrür kelimesi, ‘Tekrarlanma’ anlamına sahiptir. Aslında daha çok günümüzde, ‘Tarih tekerrürden ibarettir.’ gibi kalıp bir cümle üzerinden çok fazla kullanılan bir sözcük olarak öne çıkmaktadır.

‘’Tarihi bir tekerrürden ibaret olduğunu, şimdi bir kere daha öğreniyoruz.’’ E. M. Karakurt

Her ne kadar gündelik yaşam içerisinde birçok farklı konu için, ‘tekrarlanma’ ifadesi adına kullanılsa dahi, genelde tarih söz konusu olduğunda değerlendirilmektedir. O yüzden Türkçe açısından tarihin tekerrür etmesi yani tarihin tekrarlanması gibi anlamı ile kullanılan bir sözcük olduğunu dile getirmek mümkün.

Edebi eserlerde ya da birçok yazılı kaynakta tekerrür kelimesi ile karşı karşıya kaldığınız zaman ‘tekrarlanma’ ifadesi taşıdığını anlayabilirsiniz. Herhangi bir durum, olay ya da konunun tekrarlanması üzerinden ele alınarak değerlendirilmektedir.

‘’Bu konuda tarihin tekerrür etmemesi için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız.’’

Bu cümlede de anlatıldığı gibi tarihin tekrarlanmaması anlatılmaya çalışılıyor.