Tefal Hangi Ülkenin Markası Ve Nerede Üretiliyor? Tefal Ne Zaman Kuruldu, Sahibi Kim Ve Kısaca Tarihçesi

1968 senesinde ise SEB şirketi tarafından bu marka satın alınmıştır. Fransa merkezli olan Tefal, Türkiye'nin de içerisinde yer aldığı 120 ülkede faaliyet göstermektedir ve hala faaliyetlerine ara vermeden devam etmektedir.

Tefal Hangi Ülkenin Markasıdır?

Tefal markasının kurucu Fransız asıllı bir mühendistir. Bu sebepten dolayı Tefal markası Fransa’nın bulmuş olduğu bir marka çeşididir.

Tefal Nerede Üretilmektedir?

Tefal’in esas üretim yeri Fransa’dır. Fransa ile birlikte Tefal markası, tam olarak yüz yirmi ülke içerisinde faaliyetlerini istikrarlı bir şekilde sürdürmeye devam etmektedir.

Tefal Ne Zaman Kurulmuştur?

Tefal 1956 tarihinde kurulmuş olan ve önemli nitelikleri bünyesinde bulunduran bir buluştur. Alüminyum maddesi ile birlikte üretilen Tefal tavalar ve diğer ürünler, dünya üzerinde en çok satın alınan ürünlerin başında gelmektedir.

Tefal’in Kısaca Tarihçesi Nedir?

Tefal markası kurulmasının ardından kendisini çok geliştirmiştir. Yıllar geçmesi ile Tefal, büyüme ve devralmalar neticesinde yapışmaz olan tava ve tencereler, teknolojinin de imkanları ile birlikte elektrikli pişiriciler, düdüklü tencereler, ütüler, yiyecek içecek hazırlama cihazları ve tartılar hususunda da çok sayıda ürünleri sunmaya başlamıştır.

Tefal’in Sahibi Kimdir?

Fransız bir mühendis olan Marc Grégoire, PTFE açılımı ise Poly Tetra Fluoro Ethylene maddesini alüminyum aracılığı ile birleştirerek dünyada önemli bir yere sahip olan ilk yapışmaz kaplama niteliğindeki tavasını icat etmiştir. Bu icat işleminden sonra da 1956 senesinde Tefal'i kurmuştur ve yapışmaz olan tava tencere piyasasının de kurucusu olmuştur.