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Tavuk Türleri Ve Özellikleri Nelerdir? En Verimli Ve Soğuğa Dayanıklı Tavuk Hangisidir?

Tavuk Türleri Ve Özellikleri Nelerdir En Verimli Ve Soğuğa Dayanıklı Tavuk Hangisidir

Dünyanın en büyük yoğunluğuna haiz kuş türlerinden birisi olan tavuklar, özellikle kırsal kesimlerde kümeslerde, köy yollarında ve çayırlarda özenle beslenen canlılardır. İnsanlara pek çok açıdan verim sağlayan tavuklar; beslenme ve gıda sektöründe önemli konumdadır. Tavukların birçok cinsi vardır. Türlerinin fazlalığı yetiştirilme amaçlarına bağlı olarak tavuklar arasından sahip oldukları özellikler dikkate alınarak tercihler yapılmaktadır. Tavuk türleri ve özellikleri nelerdir detayları ile derledik.

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Milyonları aşkın sayısı ile sevilen bir kuş cinsi olan tavuklar, çeşitli renk ve tüy şekilleri ile de büyük bir ilgi görüyor. Tavuklar arasında türlerine göre bir ayrım yapılmak istendiği zaman tavuklar; süs tavukları, etlik tavuklar, paçalı tavuklar ve yumurta tavukları şeklinde sıralanmaktadır. 

 Tavuk Türleri ve Özellikler Nelerdir? 

 Tavuk türleri denildiği zaman yüzlerce değişik tavuk ırkı bulunması mümkündür. Kolaylık olması bakımından tavuklar, yetiştirilme amacına uygun olarak çeşitli kategorilere ayrılmaktadır. Bu kategoriler başlıca şöyledir: 

 - Süs tavuk cinsleri

 - Yumurta tavuk cinsleri

 - Etlik tavuk cinsleri 

 Dünyada ve ülkemizde birbirinden farklı ve ilginç tavuk türleri bulunmaktadır. Değişik bölgelerde bulunan bu tavuk türleri içerisinde yetiştirilme amaçları değerlendirildiğinde bazı farklılıklar başka bir ifade ile ayırt edici özellikler olduğu göze çarpmaktadır. Bu sıralanan tavuk türleri arasında etçi tavuk ırklarının uygun ve sağlıklı bir kesim ile elde edilen etleri satışa sunulmaktadır. Diğer önemli tavuk türlerinden yumurta tavukları ile süs tavukları yumurtaları ya da satılma amaçları doğrultusunda beslenmektedir. Hobi olarak dış görünüşleri nedeni ile beslenen süs tavuklarda çoğunluktadır. 

 Süs Tavuk Türleri 

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 Süs tavuk türleri adından da anlaşılacağı üzere görünüş bakımından diğer tavuklardan daha farklı olan tavuklardır. Tavuklar, çoğunlukla yumurtaları ve etleri ile ön plana çıksa da süs tavuklarının sayısı da her geçen gün artmaktadır. Bu sayı artışında hobi olarak tavuk besleyenlerin sayısının artmasının da önemli ölçüde etkisi bulunmaktadır. Süs tavukları özellikleri bakımından diğer tavuklara nazaran daha narin bir yapıya haizdir. Beslenmeleri ve bakımlarına dikkat ve özen gösterilmelidir. Bazı süs tavukları sanat eserini andırırken bazıları ise bilinen tavuk türlerinden büyük veya küçük; daha tüylü olmaktadır. 

 Süs tavuk türleri yüksek alış ve satış fiyatları ile ticari amaçlı olarak da beslenmektedir. Süs tavuk ırkları çoğunlukla süs amacı ile kullanıldığı için zengin sınıf tarafından alınarak beslenen tavuk türleridir. Ejderha tavuğu, ayaklarının ejderha ayağına benzemesi nedeni ile bu adı alan süs tavuk türlerindendir. İran tavuğu, ana vatanı Güney Afrika olup 12 yıla kadar yaşayan bir süs tavuk türüdür. Hint tavuğu ise en eski evcil kümes hayvanı olarak bilinir. Bu süs tavuğun anavatanı ise Hindistan'dır. 

 Yumurta ve Etlik Tavuk Türleri 

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 Yumurta tavuk türleri yumurta amacı ile beslenen tavuk türleridir. Yumurta için beslenen kümes hayvanlarında tavuklar başta gelmektedir. Yumurta tavuğu ırkları içerisinde yıllık verdikleri yumurta sayısına göre farklılıklar bulunmaktadır. Yumurtacı tavuk ırklarının yumurta verimleri oldukça yüksektir. 

 Yıllık verdiği yumurta sayısı bakımından en fazla yumurtlayan tavuk türleri; Ligorin tavuk, Austrolorp tavuk, Lohman tavuk, Ataks tavuk gibi türlerdir. Ligorin tavuk, asıl ismi ile "Leghorn tavuk" İtalya menşeili bir tavuk türüdür. Yumurta verimi yüksek olup ülkemizde en çok beslenen tavuk türleri içerisinde yer alır. 

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 Etlik tavuk türleri ise lezzetli etleri sebebi ile beslenen tavuk türleridir. Başlıca etlik tavuklar; Broiler tavuk, Sasso tavuk gibi türlerdir. Etlik tavuk türleri arasında Broiler tavuk, en fazla yem tüketendir. Bu durum çabuk gelişmesinde etkili olur. 

 En Verimli ve Soğuğa Dayanıklı Tavuk Hangisidir? 

 En çok yumurta yapan ve verimli tavuk cinsleri; Ligorin, Lohman Brown ile Atak-S tavuklarıdır. Bu yumurta tavukları yıllık olarak 320 yumurtaya kadar yumurtlayabilir. Soğuğa en dayanıklı olanlar ise; Brahman, Ameraucana, Australop ve Easters Egger'dır.

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