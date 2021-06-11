Tasvir ne demek? TDK'ya göre tasvir kelimesinin anlamı nedir? Tasvir sözlük anlamı

Tasvir kelimesinin daha çok edebi eserlerde kullanılan eş anlamlısı betimlemedir. Resim ve resimleme sözcükleri de cümle içerisinde tasvir kelimesinin yerine kullanılabilir.

TDK'ya Göre Tasvir Kelimesinin Anlamı Nedir?

TDK'ya göre tasvir kelimesinin üç farklı anlamı vardır:

İlk Anlamı: Bir şeyi gözünde canlandırmak, resmetmek.

Örneğin roman ve öykülerde yapılan doğa betimlemelerinin tamamı birer tasvirdir. Tasvir yapan yazarın amacı, olayın geçtiği yerleri okurun gözünde canlandırmaktır.

İkinci Anlamı: Bir kişinin ya da nesnenin resmini yapmak.

Bazı kaynaklarda doğa ve manzara resimlerine tasvir de denir. Tasvirli çizimler diğer resimlere oranla çok daha ayrıntılı olur.

Üçüncü Anlamı: Hayal etmek

Bu kelimeden türetilmiş olan iki kelime ise şunlardır:

1- Tasavvur: Tasvir kelimesinin fiil halidir. Genellikle ''etmek'' yardımcı fiili ile birlikte kullanılır. Tasavvur sözcüğü tasarlamak ve kafada canlandırmak anlamına gelir.

2-Musavvir: Tasvir eden, şekil veren manasında kullanılır.

Örnek Cümleler:

1- Yazarın tasvirleri o kadar başarılı ki romanın konusu ikinci planda kalıyor.

2- Anlattıklarını gözümde uzun uzun tasvir ettim.