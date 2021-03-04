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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 04.03.2021 - 02:40 | Son Güncelleme:

Taş Yerinde Ağırdır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Taş Yerinde Ağırdır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Atasözleri her toplumda olduğu gibi Türk kültürel yapısının da en önemli parçalarındandır. Bugüne kadar aldatmak, yalan söylemek, iyilik yapmak, düşmanlık etmek gibi pek çok konuda söylenmiş atasözleri vardır ve atasözleri sayısı bilinemeyecek kadar çoktur. İşte bu atasözlerinden biri de taş yerinde ağırdır atasözüdür. Peki, taş yerinde ağırdır atasözü hangi anlamlara gelir? Cümle içinde nasıl kullanılır? İşte taş yerinde ağırdır atasözü ile ilgili tüm detaylar.

Taş yerinde ağırdır atasözü, bir kişinin kendi çevresi içerisinde bilindiği ve tanındığı anlamına gelmektedir.

 Taş Yerinde Ağırdır Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 Bu atasözü hem eşyalar hem de insanlar için kullanılabilir. Örneğin bir nesne ait olduğu bir yerde değer görür ve kendi değerini ancak orada ortaya çıkarabilir. Aynı şey insanlar için de geçerlidir. Bir insan ait olduğu, tanındığı ve bildiği bir çevrede değer görüyor olabilir, oysa bu kişi kendi çevresinden ayrıldığında aynı değeri orada görmeyebilir.

 Taş Yerinde Ağırdır Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

 Sen hiç kendini başka yerlerde kanıtlamaya çalışma çünkü taş yerinde ağırdır.

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