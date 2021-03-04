Taş Yerinde Ağırdır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Taş yerinde ağırdır atasözü, bir kişinin kendi çevresi içerisinde bilindiği ve tanındığı anlamına gelmektedir.

Taş Yerinde Ağırdır Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Bu atasözü hem eşyalar hem de insanlar için kullanılabilir. Örneğin bir nesne ait olduğu bir yerde değer görür ve kendi değerini ancak orada ortaya çıkarabilir. Aynı şey insanlar için de geçerlidir. Bir insan ait olduğu, tanındığı ve bildiği bir çevrede değer görüyor olabilir, oysa bu kişi kendi çevresinden ayrıldığında aynı değeri orada görmeyebilir.

Taş Yerinde Ağırdır Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Sen hiç kendini başka yerlerde kanıtlamaya çalışma çünkü taş yerinde ağırdır.