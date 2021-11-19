Tarihi çağlar ve özellikleri nelerdir? Tarihi çağlar sıralaması ve yıllar

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Tarihi çağların başlamasında yazının bulunması önemli bir rol oynamıştır. Yazının icadıyla birlikte tüm tarihi olaylar kaydedilmeye başlanmıştır. İlk Çağ'ın en önemli tarihçisi ise Heredot'tur.

Tarihi Çağlar ve Özellikleri Nelerdir?

1- İlk Çağ:

Yazının icadıyla başlayan İlk Çağ'da Anadolu'da ve medeniyetlerin beşiği olarak nitelendirilen Mezopotamya'da birçok uygarlık kurulmuştur. Bu uygarlıkların başında Akadlılar, Sümerler, Hititler, Asurlular ve Urartular geliyor. Pers ve Med İmparatorluğu da İlk Çağ'da kurulan en büyük ve gelişmiş uygarlıklar arasında yer alıyor.

Kavimler Göçüne kadar devam eden İlk Çağ'da kurulan uygarlıkların büyük bir çoğunluğu mutlak monarşi ile yönetilmiştir. Bu dönemde ziggurat adı verilen büyük ve gösterişli tapınaklar inşa edilmiş, mimari alanda ilerlemeye kaydedilmiştir. Çok tanrılı dinlerin yaygın olduğu İlk Çağ'da yazılan ve günümüze kadar ulaşan en önemli destanlar şu şekilde sıralanabilir:

1- Gılgamış Destanı

2- Enuma Eliş

3- Kumarbi Destanı

4- Yaratılış Destanı

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İlk Çağ'da felsefe, tiyatro, sözlü edebiyat ve şiir fazlasıyla gelişmiştir. Dönemin en önemli filozofları Sokrates, Platon, Demokritos, Aristoteles ve Diyojen'dir. Sopokles ve Eurupides ise İlk Çağ'ın en ünlü oyun yazarları arasında yer alır.

2- Orta Çağ:

Kavimler Göçü ile başlayan Orta Çağ, yaklaşık 1100 yıl sürmüştü. Bu çağ İslam'ın Altın Çağı olarak nitelendirilmiştir. Farabi, Kindi, İbn-i Rüşd, Sadreddin Konevi ve Muhyiddin İbn'ül Arabi tarafından kaleme alınan eserler, Avrupa dillerine tercüme edilmiştir.

Orta Çağ'da astronomi, tıp, matematik ve geometri alanında da gelişmeler yaşanmıştır. Galileo Galilei, yaptığı gözlemler sonucu dünyanın şeklinin kare değil geoit olduğunu ispatlamıştır. Orta Çağ'da kralların yetkileri sınırlıyken kilise hem idari hem de ekonomik alanda güç kazanmıştır. Kurulan engizisyon mahkemelerinde binlerce kişi yargılanmış ve idam edilmiştir. Galileo Galilei de engizisyon mahkemelerinin baskısı nedeniyle dünyanın kare olduğunu söylemek zorunda kalmıştır.

Orta Çağ'da kurulan devletlerden bazıları şunlardır:

1- Doğu Roma İmparatorluğu 2- Sasani İmparatorluğu 3- Abbasi Devleti

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4- Moğol İmparatorluğu 5- Osmanlı İmparatorluğu 6- Büyük Selçuklu Devleti

3- Yeni Çağ:

Yaklaşık 320 yıl süren Yeni Çağ'da yaşanan en önemli olayların başında Amerika'nın keşfi yer alır. Amerika'nın keşfedilmesiyle birlikte Avrupa devletleri ekonomik olarak güçlenirken Osmanlı Devleti hem idari hem de iktisadi alanda zayıflamıştır. Barutun icat edilmesi ile birlikte feodalite yıkılırken, yerini mutlak monarşi ile yönetilen ülkelere bırakmıştır.

Avrupa'da yaşanan Rönesans ve reform hareketleri de Yeni Çağ'ın en önemli olayları arasında yer alır.

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4- Yakın Çağ:

İçinde bulunduğumuz çağ Yakın Çağ olarak nitelendirilmektedir. Fransız İhtilalinin etkisiyle, dünya genelinde milliyetçilik akımı yaygınlaşmış, yıkılan imparatorlukların yerine demokrasi ile yönetilen ülkeler kurulmuştur. Yakın Çağ'da modern bilim ve teknoloji alanında da büyük gelişmelerin yaşandığı bir çağ olmuştur.

Tarihi Çağlar Sıralaması ve Yıllar

1- İlk Çağ (Antik Çağ) - M. Ö 3200 - M.S. 375

2- Orta Çağ - 375 - 1453

3- Yeni Çağ - 1453 - 1789

4- Yakın Çağ - 1789 - Günümüz