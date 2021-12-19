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Tarçınlı suyun faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Tarçınlı su nasıl hazırlanır, ne zaman içilmeli?

Tarçınlı suyun faydaları nelerdir, neye iyi gelir Tarçınlı su nasıl hazırlanır, ne zaman içilmeli

Tarçın defne ailesinde bulunan şifalı bitkiler arasında bilinmektedir. Aynı zamanda tarçın Türkiye ülkesinde çayların içinde, kahve aroması olarak, tatlılarda ve hatta bazı Osmanlı yemeklerinde bile baharat tarzında kullanılmaktadır. Kokusu ve aroması gereği bazı insanlar beğenmekte bazı insanlar ise sevmemektedir. Tarçın eski çağlardan beri sağlık için kullanılmaktadır. Bu yüzden de bilinen ve bilinmeyen faydaları vardır. Sizler için bilgilendirici şekliyle tarçınlı suyun faydaları nelerdir, neye iyi gelir, tarçınlı su nasıl hazırlanır ve ne zaman içilmelidir detayları ile derledik.

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 Tarçınlı su, tarçınlı çay ve tarçınlı kahve gibi içecekleri pek çok birey mutlaka duymuştur. Hatta tarçının faydalarından sağlık açısından yararlanmak amacıyla kendileri evlerinde bile bu içecekleri yapmaktadır. Önemli olan tarçının faydalarını ve diğer içeceklerle birleşince etkisini iyi bilmek gerekmektedir. 

 Tarçınlı Suyun Faydaları Nelerdir? 

 Tarçın bir baharat olarak bilinmektedir. Bu baharatın ana vatanı ise Güney ve Güney Doğu Asya'dır. Cins olarak tarçın yaprak dökmeyen aromatik kokulu ağaç olarak geçmektedir. 

 Tarçınlı suyun çok sayıda faydası vardır. İşte bu faydalar şöyle sıralanmaktadır; 

Tarçınlı suyun düzenli olarak tüketilmesi gerekir. 

Bu şekilde tüketildiğinde yağ yağmayı kolaylaştırmaktadır. 

Yağların kiloya çevrilmesini engellemektedir. 

Diyabet hastalarına tarçınlı su önerilmektedir. Çünkü vücuttaki insülin direncini arttırmaktadır. 

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Metabolizmayı hızlandırmaktadır. Bu da kilo vermeyi kolaylaştırır. 

İştahı keser yani bastırır. 

Uzun süre tokluk hissi verir. 

Tatlı krizlerine karşı olumlu yönde etkilidir. 

Kolesterolü dengelemektedir. 

Gözenekleri sıkılaştırır. 

Yaşlanma karşıtıdır. 

İltihap ve enfeksiyona karşı etkilidir. 

Adet ağrılarını hafifletir. Bunun için adet döneminden bir hafta öncesinde içilmeye başlanmalıdır. 

Antibakteriyel özelliğe sahiptir. 

Sindirimi zorlaştıran bakterilerin vücuttan atılmasını sağlar. 

Kanserli hücrelerin yayılmasını yavaşlatır. 

Baş ağrısı hatta migrene karşı etkilidir. 

Hafızayı kuvvetlendirir. 

Boğaz ağrılarına karşı etkilidir. 

Kuru öksürüğe iyi gelmektedir. 

Ağız sağlığı için önemlidir. Bu yüzden gargara yapılarak kullanıldığında diş eti ve diş sağlığını korumaktadır. 

Tarçınlı Su Neye İyi Gelir? 

 Tarçın baharatı çubuk şeklinde olabildiği gibi toz halinde de satılmaktadır. Tercihe göre her ikisi de suyun içinde kullanılmaktadır. 

 Tarçınlı su her gün belirli miktarda içildiğinde faydaları bulunmaktadır. Tarçınlı su en çok zayıflamaya iyi gelmektedir. Kilolu olan bireylerin her gün mutlaka bir su bardağı tarçınlı su içmesi önerilir. 

 Aynı zamanda tarçını su bazı hastalıklara da iyi gelmektedir. Kötü kolesterol seviyesini indirmektedir. İyi kolesterol seviyesine de olumlu etkide bulunmaktadır. 

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 Baş ağrısına hatta migrene iyi gelmektedir. Hafızaya iyi gelmektedir. Dolayısıyla da alzheimer hastalığını geciktirmektedir. 

 Kanserli hücrelerin ilerlemesini engelleyerek kansere iyi gelmektedir. Ağız hijyeni açısından diş sağlığına iyi gelmektedir. Aynı zamanda boğaz ağrısı gibi soğuk algınlığına karşı da olumlu etkileri vardır. 

 Tarçınlı Su Nasıl Hazırlanır? 

 Doğru bir şekilde tarçınlı su hazırlamayı insanlar merak etmektedir. Su ılık mı sıcak mı soğuk mu olmalı gibi sorular aslında tarçınlı su hazırlamada detaya girmektedir ve bu detaylar oldukça önemlidir. Suyun içine eklenen tarçın miktarı da önemlidir. 

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 Ortalama olarak bir su bardağı suya bir adet çubuk tarçın ya da bir çay kaşığı toz tarçın eklenir. Öncelikle bir su bardağı su bir kapta kaynatılır. Su kaynağınca ocak kapatılır. Bu aşamada suyun içine ilgili toz tarçın veya çubuk tarçın atılır. Beş dakika kadar demlenmesi beklenir. Bu zamanda tarçın hem aromasını hem de faydasını suyun içine salacaktır. 

 Bu hazırlanan tarçınlı su isteğe bağlı olarak aç karnına tüketilebilir. Mideyi rahatsız etmez. Yine isteğe bağlı olarak tarçınlı suyun içine defne yaprağı, karanfil, elma dilimi gibi besin ürünleri de eklenebilir. 

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 Tarçınlı Su Ne Zaman İçilir? 

 Tarçınlı suyun ne zaman içilmesi gerektiği ve ne miktarda tüketilmesi gerektiği önemli bir konudur. Örneğin bir su bardağı tarçınlı suyu on gün boyunca her gün içebilirsiniz. Tarçınlı su her gün en fazla on beş gün içilmelidir. Sonrasında ise biraz ara verilmelidir. Bunun nedeni ise tarçınlı suyun vücuda zarar vermesini engellemektir. 

 Tarçınlı su tansiyon hastalarına önerilmez. Aynı zamanda ameliyat gibi cerrahi operasyon geçirecek olan bireyler tarçınlı su içmeyi en az on beş gün öncesinden bırakmalıdır. 

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 Tarçınlı su içme zamanı olarak daha çok sabah aç karnına olan kahvaltı öncesi zaman önerilmektedir. Elbette ki tarçınlı su bu zaman haricinde akşam yatmadan öncede içilmektedir. Görüldüğü gibi tarçınlı su içme zamanı ya yemekten baya bir önce ya da baya bir sonra içilmelidir diyebiliriz. 

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