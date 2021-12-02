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Tapates Nedir, Hangi Uygarlığa Aittir? Tapates Kilimlerini Kim Yapmıştır?

#Tapates Nedir#Tapates
Tapates Nedir, Hangi Uygarlığa Aittir Tapates Kilimlerini Kim Yapmıştır

Tapates, geçmişi M.Ö 800'lü yıllara kadar dayanan Frig medeniyetine ait olan dokuma kültüründen doğan halı ve kilimlerin ismidir. Tapetes ismi ile ülkemizde bilinir. Anadolu'dan tüm dünyaya yayılan bir dokuma uygarlığı vardır. Tapates nedir, hangi uygarlığa aittir sizler için derledik.

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Bereketli toprakların kökleri ise en eskilere kadar uzanan sanat ve medeniyet ile buluşmasıdır. Bu durum, Anadolu coğrafyasını daha da gizemli bir hale getiriyor.

Tapates Nedir?

Tapates, dokuma halı ve kilimlere verilen bir isimdir. Anadolu kültürünün adeta bir betimlemesi şeklinde olan Tapates kilimleri bir ürün olmaktan çok emeğin, bilginin, alın terinin de izlerini günümüze taşıyan belki de en önemli eserler arasında yer alıyor.

Tapates Hangi Uygarlığa Aittir?

Tapates, Frig medeniyetine ait olduğu bilinir. Aynı zamanda bu dönemde üretilen halı ve kilimler, Frig medeniyetinde tekstil sanayinin geliştiğine dair de bir kanıt niteliği taşır. Eski zamanlardan günümüze kadar gelen tapates, tüm dünyada yaygın olarak bilinir.

Tapates halı ve kilimlerin Frig uygarlığına ait olduğu biliniyor. Frig medeniyeti, dokuma alanında çok gelişmiş bir medeniyettir. Frigya, dokuma ve kilim ürünleri ile ilgili olarak çok gelişmiş bir uygarlıktır. Buna bağlı olarak da tapatesi ilk bulan uygarlık da yine Frigler'dir.

Tapates Kilimlerini Kim Yapmıştır?

Tapates, Frig medeniyeti döneminde üretilen halı ve kilimlerdir. Tapates, aynı zamanda da Türk kilimlerinin atası şeklinde de bilinir. Tapates halı ve kilimlerinin kalitesi nedeni ile dünyaca ünlü bir hale geldi. Friglerin, Anadolu ve çevresine giriş yaptıktan sonra bu çevrelerde dokunmaya başlanmıştır.

Sanat ve estetiğin birleşimi sonucunda oluşan tapates halı ve kilimlerin ünü tüm dünyaya yayıldı. Tapates, tarihte halı adı ile özdeşleşen bir kelime olarak da bilinir. Halı ve kilim üretiminde ise, sanatsal bir yaklaşımı başlatan tapates çok kısa bir zaman içinde ünlenerek ününü tüm dünyaya duyurmayı başarmıştır. Günümüzde bile kullanılan bu halı ve kilimlerin tarihi çok eski dönemlere uzanıyor.

Tapates, Frig uygarlığında altın simle kumaş üzerine nakış işlemesi şeklinde yapılıyordu. Daha sonra sıradanlığın dışına çıkarak eserlerde geometri desenini mimaride, dokumada, metal eşya ile ahşap mobilyalarda da uygulayarak o dönemde sanatın zirvesine ulaştığı biliniyor.

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